Test: cosa preferisci? Ecco cosa rivela di te

Oggi, vi proponiamo un test della personalità che si concentra sui vostri gusti personali. In particolare, dovrete scegliere tra oceano, foresta e deserto. Sulla base della vostra preferenza, vi riveleremo degli aspetti nascosti della vostra personalità. Ovviamente tale analisi non ha basi scientifiche, ma rimane comunque un gioco divertente da fare da soli oppure in compagnia. Bene – veniamo a noi – oceano, foresta o deserto?

Test – Soluzione

Foresta

La foresta è simbolo di mistero. Non sei una di quelle persone che si possono considerare un libro aperto, generalmente tendi ad essere misterioso, non ami svelarti immediatamente al prossimo. Tuttavia, nel momento in cui ti fidi di una persona, sei capace di brillare più degli altri. Hai una personalità che da fuori può apparire ‘buia’, ma che in realtà cela tante bellezze nascoste.

Oceano

L’oceano è simbolo di mutevolezza. Sei una persona che ama evolversi, ciò che sei adesso non corrisponde a ciò che eri un tempo e sicuramente non corrisponderà a ciò che sarai domani. Ami vivere la vita al massimo e sei molto impulsivo. In amore sei passionale, così tanto da travolgere la persona che gode delle tue attenzioni.

Deserto

Il deserto è simbolo di introspezione. Sei una persona molto riflessiva, ami analizzare le situazioni e raramente ti fai travolgere dalle emozioni. Inoltre, non sei molto espansivo e socievole. Ti piace concentrarti su una piccola cerchia di amici, porti avanti la filosofia del ‘pochi ma buoni’. Nonostante questo, sei capace di far star bene le persone che ti circondano e godi della loro stima soprattutto grazie alla tua saggezza.