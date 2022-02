Oroscopo: i segni più felici che ci sono in questo momento

Oroscopo: siete felici? Tra tutti i segni dello zodiaco ce ne sono alcuni che lo sono più di altri. Ecco di chi si tratta!

La felicità è sempre un argomento molto chiacchierato. Chi più, chi meno tutti fanno il possibile per essere felici. Anche chi non vuole ammettere a se stesso di averne bisogno. La felicità è qualcosa che non si smette mai di ricercare. È fugace. Un attimo prima va tutto bene e quello dopo scoppia il finimondo. Sono pochi quelli che riescono a godere della vita in tutte le sue sfaccettature e a carpirne l’essenza, per vivere in serenità e pace.

E voi? Siete felici? Gli astri, quest’oggi, rivelano che ci sono alcuni segni, tra tutti quelli dello zodiaco, che sono molto felici e propositivi, in questo periodo. Se siete curiosi, non vi resta che continuare la lettura e scoprire, insieme, di chi si tratta.

Oroscopo: quali sono i segni più felici?

GEMELLI: la loro felicità e positività sono contagiose. Risultano disposti a fare di tutto per le persone a cui tengono e si impegnano molto per il benessere altrui.

LEONE: la loro felicità trascina tutti coloro che gli sono vicino. Nasce da una grande forza d'animo. Questa caratteristica li rende dei veri e propri leader indiscussi. Gli viene naturale! Certamente possono risultare un po' imponenti nei modi, ma è il loro carattere e se li conoscete saprete che sono delle anime buone.

SAGITTARIO: in loro compagnia si riesce ad avvertire una felicità piena. Sembra di poter afferrare e cogliere la vera essenza della vita. Sono molto disponibili, gli piace condividere tanti momenti con gli amici ed il partner. Hanno un forte bisogno d'amare.

