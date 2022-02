Test: la prima immagine che vedi svela lati oscuri di te

Proviamo a fare insieme questo test della personalità: osserva attentamente l’immagine, quale soggetto percepisci per primo?

Vi proponiamo un test della personalità che giocherà sulla vostra percezione visiva. Come potete vedere, l’illusione ottica rappresentata presenta una duplice natura: in essa potrete individuare il volto di una donna, oppure la sagoma di un cavallo. In base al soggetto che percepirete per primo, saremo in grado di focalizzare la vostra personalità. Al mondo infatti, esistono animi più estroversi, altri più saggi e coscienziosi. E’ proprio questo il nostro obiettivo: rivelarvi chi siete veramente. Proviamo quindi a fare il test: osservate l’immagine, quale soggetto avete percepito per primo?

Test – Soluzione

Donna

Se il primo soggetto che avete percepito corrisponde al volto femminile, vuol dire che siete persone autosufficienti, indipendenti, che godono di una calma profonda. Siete persone luminose, capaci di dare molta speranza al prossimo, ma anche a voi stessi. Non vi arrendete mai di fronte alle difficoltà, anzi – amate il rischio perché è proprio in quei momenti che riuscite a dare il meglio di voi. Siete in continua evoluzione e assorbite dalla vita il più possibile, in modo da arricchirvi e stimolare la vostra crescita personale.

Cavallo

Proprio come un cavallo al galoppo, anche voi lottate con tenacia per raggiungere i vostri obiettivi. Siete persone creative che godono di una grande fantasia. Siete indipendenti, amate passare il vostro tempo libero in compagnia, ma – di tanto in tanto – vi piace anche rimanere soli con voi stessi. E’ proprio in quei momenti che riuscite a connettere con la vostra interiorità e questo vi rende risoluti e consapevoli di voi stessi. Siete degli ottimi amici e sapete elargire consigli utili e saggi.