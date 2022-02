Test personalità, quale piatto preferisci? Ecco la tua vera natura

Ti interessa affrontare un nuovo test di personalità? Indica quale insalata preferisci e scopri cose interessanti su di te

Anche oggi vogliamo proporti un divertente test della personalità che vi potrebbe interessare. Questi giochi, infatti, pur non avendo nulla di scientifico, possono stimolare una riflessione interna, sempre interessante e utile. Continua la lettura di questo articolo se vuoi risolvere questo test.

Ciò che mangiamo a pranzo e a cena è importantissimo e, spesso, rispecchia le nostre fantasie culinarie. Idee creative che possono raggiungere la massima espressione in un piatto specifico: l’insalata. Questa, infatti, sarà al centro del test di oggi: quale insalata preferisci?

Quale insalata preferisci? Scopri la tua personalità

Noi italiani, si sa, amiamo la cucina come poche cose al mondo ed è difficilissimo batterci in termini di qualità, bontà e creatività. Il test della personalità di oggi ha al centro un piatto tipico della nostra cucina: l’insalata. Ti ricordiamo che si tratta di un semplice gioco e non vi è nulla di scientifico, per cui divertiti.

Nel test di oggi dovrai indicare quale insalata preferisci tra quelle indicate. Qui di seguito, infatti, verrai messo di fronte a tre tipologie di contorni: l’insalata greca, l’insalata di patate e l’insalata esotica. Quale delle tre soluzioni preferisci?

Insalata greca

Se la tua scelta è ricaduta sull’insalata greca, significa che la tua personalità è caratterizzata dall’entusiasmo e dalla solarità. I tuoi gusti sono ben determinati e sei piuttosto deciso a restare nel rispetto della tradizione. Spesso ti dedichi al benessere degli altri, ti incuriosiscono le novità e non ti piacciono i compromessi;

Insalata di patate

Hai scelto l’insalata di patate? Probabilmente il tuo carattere è fortemente improntato all’impulsività e alla veracità. Ti piacciono i gusti genuini e piuttosto semplici, ti piace dedicarti al tuo corpo e ami lo sport e il movimento. Ma non perdi di vista nemmeno gli amici e le persone a cuoi vuoi bene, fondamentali per la tua serenità e pace;

Insalata esotica

Se hai scelto, invece, l’insalata esotica probabilmente la tua personalità è caratterizzata da una sorta di ricerca dell’anticonformismo. Sei una persona piuttosto eccentrica e non ti piace adeguarti troppo agli altri. Sei difficilmente accontentabili e molte volte ti piace spingere oltre i tuoi limiti.