Test degli struzzi: trova l’oggetto nascosto in 40 secondi

Vediamo insieme in questo difficile test che mette alla prova la nostra mente se riusciamo a trovare l’oggetto che si nasconde.

Come sappiamo i test sono un momento divertente che ci permette di rilassare la nostra mente e di non pensare alle mille cose che ci succedono ogni giorno.

In questo caso dobbiamo concentrarci su questa immagine con tanti struzzi e trovare un’oggetto che si nasconde e che non si vuol far vedere.

Ma quanto tempo abbiamo a disposizione? Veramente poco, solamente 40 secondi, quindi non perdiamoci troppo in chiacchiere e vediamo come possiamo fare.

Test: trova l’oggetto misterioso

Iniziamo con il dire che questo test non è assolutamente uno dei più semplici anzi, perchè le immagini sono state fatte appositamente per confondere la nostra mente.

Come prima cosa, però vi indichiamo quale oggetto misterioso si nasconde e dovete cercare, stiamo parlando di un ombrello.

Nella nostra redazione in tanti non lo hanno trovato con il pochissimo tempo che viene dato a disposizione.

Ma non perdetevi d’animo perchè se non ci riusciamo in questo modo, possiamo andare avanti senza tempo, prima di arrenderci del tutto.

Noi a breve, come sempre, vi indicheremo anche la soluzione al test se non riuscite proprio a trovare questo dispettoso ombrello che si è perfettamente mimetizzato con il resto dell’immagine.

In questo gioco ci vuole una grandissima capacità di concentrazione ed un’ottima vista perchè l’ombrello è dello stesso colore dei nostri amici struzzi.

Ovvero nero e con dei voulant bianchi, quindi non è assolutamente facile, anzi, e poi lo sfondo chiaro non aiuta assolutamente.

Ma ecco che arriviamo come sempre in vostro soccorso, se siete tra i pochissimi che sono riusciti a dare la risposta corretta a voi vanno i nostri migliori complimenti.

In caso contrario ecco dove si nascondeva il dispettoso ombrello, era veramente difficile trovarlo vero?

Se non siete riusciti nel tempo indicato, e nemmeno senza tempo, non perdete le speranze ma continuate ad esercitarvi per fare in modo che la prossima volta la vostra mente e la vostra vista sia più attiva.

E adesso sfidatevi con amici e parente per vedere in quanti riescono a trovare questo ombrello che si era perfettamente mimetizzato tra gli struzzi!