Oroscopo: questi 3 segni avranno un mese difficilissimo

Il mese di febbraio potrebbe rivelarsi difficile da affrontare, in particolare facciamo riferimento a tre segni zodiacali specifici.

Il mese di febbraio potrebbe rivelarsi alquanto complicato, soprattutto in riferimento a tre segni zodiacali particolari. Del resto si sa, le stelle non sempre sono dalla nostra parte, ma come disse il buon vecchio Capitan Jack Sparrow “il problema non è il problema, il problema è il tuo atteggiamento di fronte al problema”. Nessuna frase fu più vera. Ebbene, se per questo mese l’Oroscopo preannuncia l’arrivo di tempi duri, rimboccatevi le mani ed affrontate ogni sfida con forza e determinazione. Scopriamo insieme i segni più sfortunati di febbraio.

Oroscopo: 3 segni che dovranno rimboccarsi le maniche

Ariete

Sicuramente i nati sotto questo segno sono per natura dei veri guerrieri e questo è il momento di dimostrare al mondo quanto valete. Nei primi giorni di febbraio, arriveranno delle notizie non proprio piacevoli e per questo dovrete rimboccarvi le maniche affinché nulla di quello che avete conquistato vada in fumo. Dovete guardare dentro di voi e trovare la forza di affrontare ogni sfida. Sappiate che si risolverà tutto in un batter d’occhio.

Scorpione

Per voi il mese corrente sarà all’insegna della lotta contro le paure e le insicurezze. Eventi, esperienze e persone hanno fatto si che la vostra autostima si distruggesse in mille pezzi. Sarete vulnerabili ed estremamente suscettibili di fronte alle critiche. Come risolvere la situazione? Riflettete in silenzio, rimettete insieme i pezzi e cercate di ricostruirvi piano piano.

Capricorno

Le prossime settimane saranno caratterizzate da scontri e litigi continui. Il vostro animo critico e concreto – in questo caso – rappresenterà un’arma a doppio taglio nell’approccio con le persone che vi circondano. Dovete imparare a lasciar andare, capire che perdonare è sempre meglio che giudicare. Solo quando avrete appreso questa filosofia di vita, troverete la forza di vivere in serenità.