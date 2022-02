Chicago PD 9: anticipazioni folli per il prossimo episodio

Chicago PD: cosa succederà nella prossima puntata della serie ideata da Dick Wolf, che andrà in onda il prossimo 23 febbraio?

Le serie ideata da Dick Wolf che fanno parte di “One Chicago” sono in pausa per via delle olimpiadi invernali. Per questo motivo le tre serie torneranno in America a partire dal 23 febbraio con il 13° episodio.

Cosa ci dovremmo aspettare da questo nuovo episodio di Chicago PD, intitolato “Still Water”? Ma andiamo con ordine: le ultime puntate hanno visto come protagonista il detective Hailey Upton e il detective Jay Halstead, che grazie ad uno stratagemma è riuscito a non far incastrare la sua fidanzata e il sergente Hank Voight, dopo che hanno ucciso Roy, il rapitore che sparò all’agente Kim Burgess.

Chicago PD: anticipazioni 13° puntata

Alla fine della decima puntata i due detective si sono sposati, senza dirlo a nessuno e senza nessuno della squadra con loro.

Kevin Atwater, invece, ha iniziato una relazione con Celeste, con la quale in un primo momento non è stato sincero dato che non le ha rivelato che in realtà è un poliziotto. Lo ha confessato solo alla fine della 12° puntata, quando la ragazza non lascia l’agente dell’Intelligence, ma vuole un momento solo per se stessa e capire cosa fare.

Guai in vista, invece, per la coppia Kim Burgess e Adam Ruzek: infatti, la piccola Makayla (la bambina che ha preso in affidamento Kim) è stata contattata dallo zio paterno. Questo ha gettato nello sconforto i due agenti che non sono pronti a lasciare andare la piccola.

Ma cosa succederà agli agenti dell’Intelligence, guidata da Hank Voight, nella prossima puntata? Andiamo a scoprirlo insieme. E’ stato rilasciata la sinossi ufficiale dell’episodio, dove la protagonista è il detective Upton “Mentre sta facendo jogging, Upton è testimone di un orribile incidente d’auto e rischia la sua stessa vita per salvare i passeggeri. Dopo aver appreso di più sulle vittime, la squadra deve rintracciare l’uomo responsabile del brutale incidente”.

I fan non vedono l’ora che “One Chicago” torni in televisione. Per il momento in Italia, questa nuova stagione si potrà vedere solo su Sky.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di questo telefilm poliziesco?