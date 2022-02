Una Vita, Sabina e Roberto mettono in atto la rapina: arriva il grande momento per i due, le anticipazioni per la soap spagnola.

Pare essere arrivato il grande momento per Sabina e Roberto, mentre il quartiere di Acaçias è ancora scombussolato; Lolita è tornata a casa, ancora ignara della sua vera condizione, mentre Susana continua la campagna contro gli stranieri e Bellita vuole iniziare a riprendere in mano la sua vita.

Tra i tanti colpi di scena, le prossime puntate vedranno però finalmente Sabina e Roberto mettere in atto la grande rapina che ormai pianificano da tempo: il tunnel è pronto e la coppia è più decisa che mai. Come andrà a finire?

Una Vita, Sabina e Roberto mettono in atto la rapina: le anticipazioni

I due coniugi hanno acquistato il ristorante da Felicia con un solo intento: scavare un tunnel nella rapina che porta dritto alla stanza blindata della banca del quartiere.

E’ ormai tutto pronto, anche se Sabina nutre sempre più dubbi spaventata per il futuro di Miguel; il giovane avvocato si troverà però costretto ad allontanarsi dalla città per chiudere una compravendita della società di Marcos e Aurelio.

Il suo impegno lavorativo sembra venire al momento giusto: il giovane avrà così un alibi e i suoi due nonni possono procedere senza preoccuparsi delle possibili conseguenze che il loro colpo potrebbe avere sul nipote.

Roberto spinge quindi per derubare finalmente la banca e partire all’estero, sotto le false identità di Marco Antonio e Cleopatra; Sabina però sembra titubante, non soltanto per Miguel ma anche per paura di lasciare la vita ad Acaçias, che sembrava essere piuttosto soddisfacente.

A prescindere dalla decisione, i due devono prendere una posizione una volta per tutte: faranno davvero il grande colpo che sognano da tempo, oppure decideranno di non rovinare la nuova vita che hanno iniziato nel quartiere a cui si sono inevitabilmente affezionati? I colpi di scena sono dietro l’angolo e i due coniugi saranno sicuramente protagonisti del prossimo sviluppo delle trame della soap.