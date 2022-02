Test: cosa vedi? Ecco quanto sei sensibile

Proviamo questo test della personalità: abbiamo di fronte un’illusione ottica, quale soggetto percepisci per primo?

Nuovo test della personalità e questa volta giocheremo sulle vostre percezioni visive. Di fronte a voi, potete notare un’illusione ottica molto semplice, quest’ultima nasconde due soggetti diversi: una tazzina da caffè e una foglia autunnale. Sulla base della vostra prima percezione, potremo portare alla luce degli aspetti del vostro carattere. Dietro una delle due interpretazione si nasconde una mente sensibile, mentre l’altra corrisponde ad una mente analitica e razionale. Scopriamo insieme quale soggetto corrisponde rispettivamente alla due descrizioni. Osservate l’immagine, cosa vedete per primo? Tazzina oppure foglia?

Test – Soluzione

Tazzina di caffè

La percezione della tazzina, indica una grande consapevolezza delle proprie emozioni. Siete persone molto sensibili, ma allo stesso tempo siete razionali nella vostra emotività. Non vi vergognate di mostrare le vostre emozioni, anzi lo reputate un punto di forza. Grazie a questa vostra peculiarità, risultate anche estremamente empatici. Siete in grado di comprendere i bisogni del prossimo come nessun altro, non giudicate e odiate i pregiudizi. Inoltre, non riuscite a tollerare le persone false che vi mancano di rispetto, per questo sareste anche in grado di interrompere per sempre i rapporti.

Foglia autunnale

La percezione della foglia, indica molta razionalità e una mente analitica. Odiate i sentimentalismi, anzi – le persone dal carattere eccessivamente emotivo vi fanno venire l’orticaria. Siete focalizzati sui vostri obiettivi ed amate parlare dei concetti nella concretezza. Allo stesso tempo, siete anche soggetti molto indipendenti: siete in grado di amare e dare affetto, ma di fronte ad un abbandono oppure ad una rottura improvvisa, sicuramente non vi mettere le mani tra i capelli. Se potessimo associare un aggettivo, potremmo dire che siete persone risolute.