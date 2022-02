Oroscopo: le date migliori per cambiare look

Oroscopo: le stelle ci consigliano spesso come affrontare la giornata, questa volta però vi riveleremo quando cambiare look.

Siamo abituati a leggere l’Oroscopo per comprende il nostro destino, in modo da affrontarlo in totale consapevolezza. Questa volta però, le stelle ci hanno consigliato anche quando e come cambiare il nostro look. In particolare – nell’anno 2022 – esistono cinque date perfette per darci (come si dice) un taglio netto! Scopriamole insieme.

LEGGI ANCHE —> Oroscopo: questi 3 segni avranno un febbraio scoppiettante!

Oroscopo: le date perfette per il cambio look

4 febbraio : la data dell’evoluzione, perfetta per darci un taglio e cambiare totalmente la tua figura. Se hai intenzione di rinnovare il look, senza però turbamenti esagerati , il 4 febbraio è la data perfetta per te. Ti vuoi sentire più donna? Più femminile? Affidati al tuo parrucchiere.

: la data dell’evoluzione, perfetta per darci un taglio e cambiare totalmente la tua figura. Se hai intenzione di rinnovare il look, , il 4 febbraio è la data perfetta per te. Più femminile? Affidati al tuo parrucchiere. 12 aprile: la data della trasformazione. Vuoi sconvolgere totalmente il tuo look? Allora il 12 aprile rappresenta il momento perfetto. In questo caso, non esistono mezze misure e neanche colori banali. Potresti entrare dal parrucchiere con un semplice taglio lungo e castano, per poi uscirne con un caschetto rosa! Lascia sfogare la tua fantasia.

LEGGI ANCHE —> Oroscopo: i segni zodiacali che hanno bisogno di attenzioni