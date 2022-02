Doc 2- Nelle tue mani: Damiano e la scoperta shock

Anticipazioni Doc2 – Nelle tue mani: siete curiosi di scoprire cosa succederà nella prossima puntata? al centro ci sarà Damiano con una notizia scioccante. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella fiction.

Doc-Nelle tue mani è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione, i fan sono rimasti senza parole nel vedere come si è evoluta la trama.

Infatti, quest’anno al centro della fiction ci sarà il Covid, come abbiamo già visto nelle prime 4 puntate i medici stanno cercando di capire come intervenire in tempo per salvare i pazienti.

Ma non solo, anche le vicende personali dei personaggi stanno andando avanti, ad esempio Giulia ha iniziato a prendere sempre più confidenza con Damiano e Cecilia ha intuito che Fanti e la sua squadra nascondono un segreto.

Nel secondo episodio invece sono venuti a galla tutti i segreti su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e sulla morte di Lorenzo.

I fan non riescono a staccarsi nemmeno per un secondo dalla tv, la fiction sta appassionando moltissime famiglie soprattutto per il tema del Covid che ci ha coinvolti tutti in prima persona.

Ma non solo, sembra che Damiano nella prossima puntata abbia fatto una scoperta scioccante.

Anticipazioni, Doc-nelle tue mani 2: Damiano fa una scoperta scioccante

La prossima puntata di Doc-Nelle tue mani 2 sarà la numero 5 ed è intitolata “Streghe”, da quanto dicono le prime anticipazione sembrerebbe che al centro dell’episodio ci sarà una madre carcerata accusata di aver ucciso il figlio, Fanti farà di tutto per combattere i pregiudizi degli altri medici nei confronti della paziente.

Damiano invece farà una scoperta scioccante su Doc e la sua squadra e dovrà decidere da che parte stare. Per scoprire cosa succederà non ci resta che aspettare la prossima puntata.

Voi cosa ne pensate? vi piace la nuova stagione di Doc Nelle tue mani?