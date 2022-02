Una vita: Bellita aggredita da un ammiratore

La cantante più amata di Acacias viene aggredita da un ammiratore: le anticipazioni di Una vita non preannunciano niente di buono!

Le trame della nota serie spagnola – Una vita – diventano sempre più intriganti e complesse. Protagonista della puntata che andrà in onda oggi – 10 febbraio – su Canale 5, sarà la talentuosa cantante Bellita. Il suo personaggio ha dovuto affrontare una sfida dietro l’altra, prima fra tutte la perdita della voce, disagio che per lei rappresentò un vero e proprio impedimento. Nonostante tutto, la Del Campo era riuscita a guarire, riprendendo così a cantare come un usignolo. Eppure, non è finita qui: siamo destinati a dire per sempre ‘addio’ alla dolce Bellita? Scopriamolo insieme.

Una vita: anticipazioni 10 febbraio

Nelle scorse puntate, Bellita e il marito erano volati in Argentina per assistere al parto di Cintia. Durane il viaggio però, la Del Campo si rese conto di aver ottenuto molto più successo di quanto immaginasse: la cantante ha dovuto affrontare un ammiratore squilibrato. Per evitare il peggio, Bellita diffuse la notizia della sua morte, ovviamente il tutto era architettato in modo da far perdere la sue tracce al criminale. Anche ad Acacias tutti credevano che la donna fosse morta, tanto che Bellita era costretta ad andare in giro incappucciata per non farsi riconoscere. Tuttavia, nella puntata di oggi, vedremo come il piano della cantante andrà in fumo.

Susanna e Rosina scoprono l’inganno dell’amica e, dopo aver compreso le sue ragioni, decidono di assecondarla e di aiutarla a mantenere il segreto. Tuttavia, durante una passeggiata per Acacias, Bellita viene scoperta dall’ammiratore. Egli prima le toglie il cappuccio per accertarsi che sia lei, dopodiché sfodera un coltello con l’intento di ferirla. Ci riuscirà? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda della puntata, oggi alle 14.25 su Canale 5.