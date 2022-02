Gemma Galgani, scatta la polemica per le sue sfilate: ecco cosa succede alla dama al dating show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani di nuovo al centro delle polemiche. Non bastano le delusioni d’amore collezionate al dating show alla dama, che a quanto pare è sempre al centro della scena e non come vorrebbe lei.

Dopo le continue liti con l’opinionista Tina Cipollari, arrivano ora ulteriori critiche alla torinese per le sfilate proposte durante i momenti ad hoc del programma; le parole pesanti che nessuno si aspettava.

Gemma Galgani, scatta la polemica per le sue sfilate: le critiche inaspettate dall’esterno

Spesso il dating show di Maria De Filippi offre l’opportunità a dame e cavalieri di sfilare in passerella, davanti all’altro parterre, seguendo un tema diverso per ogni occasione.

Molto discutere all’interno del programma hanno fatto le performance di Gemma, che non ha esitato spessissimo a mostrarsi sensuale e seducente; furiosi sono stati (come sempre) gli attacchi di Tina, ma a quanto pare ora le critiche arriverebbero anche dall’esterno.

Rispondendo su NuovoTV alla domanda di una spettatrice, Alessandro Cecchi Paone ha commentato le sfilate della dama torinese; la lettrice in questione gli ha chiesto come fosse possibile che, nonostante la sua età, Gemma risultasse ancora sensuale, e Cecchi Paone nella sua rubrica ha voluto bissare sull’argomento, lanciando però una stoccata alla dama e al programma.

“Sono anni che il format non è dedicato a tentare di formare delle coppie” spiega Cecchi Paone, in merito all’atteggiamento esuberante della dama. In ogni caso, le coppie da Uomini e Donne sono uscite, anche se spesso si sono lasciate poco dopo; innegabile è comunque la vena ‘trash’ e d’intrattenimento che si propone in determinate situazioni, specie che riguardano il trono over.

Nel frattempo, nonostante gli attacchi e nonostante il pensiero di Cecchi Paone, Gemma rimane ancora fissa in studio in attesa di trovare l’amore; la frequentazione con Massimiliano è morta sul nascere, e la dama aspetta ancora di trovare l’uomo per lei. Dopo anni, ci riuscirà?