Una gioia per gli occhi, Elisabetta Gregoraci stupisce tutti: la showgirl e conduttrice calabrese si mostra così infiammando il web.

La bellezza della Gregoraci è sotto gli occhi di tutti ormai da tantissimo tempo e, dopo la rottura con Flavio Briatore, la showgirl e conduttrice calabrese pare essere rinata acquistando nuova e maggiore sensualità.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Elisabetta si è ripresa la scena, e il pubblico pare non poter far altro che rimanere incantato davanti a lei; attivissima sui social, pubblica continuamente foto che mostrano il suo fascino assoluto.

Da ex-modella, la Gregoraci pare non aver perso l’occasione di posare davanti all’obiettivo fotografico, né tanto meno un corpo scolpito; a 42 anni, la conduttrice pare essere più in forma che mai, con un fisico da far invidia alle ventenni.

Mentre pare essere ancora una delle single più ambite del mondo dello spettacolo ed ha da poco compiuto gli anni, Elisabetta continua a posare per servizi fotografici mostrando una sensualità ancora sorprendente.

Il nuovo post su Instagram la vede di nuovo protagonista nella suggestiva location di un maneggio, dove aveva posato già in precedenza; con addosso un abitino verde corto e trasparente, la Gregoraci si mostra coi capelli sciolti e ricci a suo agio tra selle e natura selvaggia.

Sensuale ed elegante, la conduttrice mette in primo piano le lunghissime gambe, slanciate dai tacchi fascianti indossati ai piedi; immersa in un paesaggio da Vecchio West, Elisabetta è veramente una gioia per gli occhi con tutta la sua bellezza.

“Wild and Messy” scrive la Gregoraci nella didascalia, a sottolineare il suo stile ‘selvaggio’ e ‘spettinato’ che aumenta di molto il suo fascino; tantissimi i mi piace al post, così come i commenti tutti pieni di complimenti per Elisabetta.

“Super sister” scrive Marzia Gregoraci con tanti cuori verdi, sempre pronta a sostenere la sorella; più eloquente una fan page, che commenta invece “Tutte le volte ci fai svenire”, a riportare il pensiero comunque quando si parla della conduttrice, sempre e comunque splendida.