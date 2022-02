The Rookie e CSI Vegas: anticipazioni shock!

Tornano The Rookie e CSI Vegas: ecco alcune anticipazioni shock su quelle che saranno le prossime incredibili puntate delle serie tv americane

Ancora una volta tornano The Rookie CSI Vegas, le serie tv poliziesche che hanno fatto innamorare milioni di telespettatori. L’attesissimo ritorno delle fiction è fissato per il 13 febbraio, una data che, già da tempo, in tanti avevano ben segnato sul calendario.

Domenica prossima, dunque, le amatissime serie tv torneranno a tenere compagnia ai fan della serie. Dall’America ci sono giunte alcune interessanti anticipazioni shock. Sono previsti quindi altri due episodi che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

The Rookie e CSI Vegas: ecco le anticipazioni

Tornano dunque le nuove puntate di The Rookie e CSI Vegas. Le trame dei due polizieschi americani, ci forniscono interessanti episodi su quelli che certamente saranno puntate molto avvincenti. Alle 21 del 13 febbraio, su Rai 2, la serata si aprirà con The Rookie 4.

L’episodio della quarta stagione della serie tv si intitolerà “Poetic Justice” e aprirà la serata del crimine in tv. Successivamente, andrà in onda il sesto episodio di CSI Vegas. Il titolo della puntata sarà “Funhouse” e verrà trasmesso su Rai Due alle 21:50.

Per quanto riguarda The Rookie 4, Wade Gray affiderà un incarico importante a Tim Bradford. Quest’ultimo avrà il compito di parlare con Jerry McGrady e chiedergli di fare un passo indietro. Tim, infatti, cercherà di convincere l’ufficiale veterano a ritirarsi.

Intanto, Lucy Chen, Nyla Harper e John Nolan continuano ad indagare sul ritrovamento della mappa del tesoro da parte di alcuni agenti durante un arresto. In parallelo, andranno avanti anche le ricerche sul caso del piromane seriale. Da quello che ci arriva dalle trame americane, durante l’episodio del 13 febbraio si arriverà ad una conclusione del caso.

Ci saranno grandi emozioni anche per quanto riguarda CSI: Vegas. La serie tv si avvicina alla sua conclusione a cui mancano solo 10 episodi. Nella prossima puntata dello spin-off di CSI: Scena del Crimine, i personaggi saranno molto impegnati con un caso estremamente complesso.

Si tratterà di capire, infatti, a cosa è collegato l’incredibile numero dei brutali omicidi avvenuti in un vecchio hotel. I protagonisti cercheranno dunque di trovare una soluzione, mentre le nuove informazioni su Sara Sidle e Gil Grissom porterà Max alla decisione di mettere il laboratorio in isolamento.