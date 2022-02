La stazione Termini di Roma cambia volto e si cerca di disincentivare i senzatetto a raggrupparsi lì. Per questo è vietato portare loro del cibo.

Il numero delle persone che, durante i vari lockdown e zone rosse con relative chiusure, hanno perso il lavoro, è cresciuto in misura importante. E molti, purtroppo, sono finiti a dormire per la strada, specialmente nelle grandi città come Milano e Roma dove gli affitti di un alloggio sono elevati. La stazione Termini di Roma, già da prima dell’emergenza Covid, è uno dei luoghi di ritrovo per tutti coloro che sono in difficoltà e si trovano a dormire in strada: dai senza tetto più longevi a chi si trova momentaneamente senza lavoro né soldi. Costoro possono contare su numerose associazioni di volontariato che tutte le sere portano loro cibo, vestiti, coperte. Termini però, negli ultimi anni, è cambiata. Non solo per l’aumento delle misure di sicurezza dopo gli attentati terroristici in Europa, ma anche a causa dell’apertura negozi sempre più eleganti volti ad attrarre i turisti o tutti coloro che, in attesa di un treno, amano dedicarsi allo shopping di lusso. Per questo motivo Termini sta diventando sempre più ostile ai clochard e adesso i volontari non possono più portare cibo alle persone che stazionano all’interno. Giovedì 3 febbraio i volontari della Casa Famiglia Ludovico Pavoni sono stati addirittura identificati e allontanati dai Carabinieri.

Come ogni giovedì i volontari dell’associazione fondata da padre Claudio e oggi, dopo la sua morte, gestita da padre Carlo è pronta a partire, erano a Termini carichi di vestiti, giubbotti e coperte, acqua e cibo. Ma la loro missione è stata bloccata dall’intervento delle Forze dell’Ordine. Mauro Terzoni, uno dei volontari dell’associazione Lodovico Pavoni, ha raccontato cosa è accaduto: “Anche ieri sera è stato ribadito il divieto di dare da mangiare a chi si trova all’interno della stazione: ieri c’erano quattro persone che non stazionano all’esterno perché non hanno coperte e rischierebbero di morire di freddo uno di loro non aveva neppure una coperta per ripararsi, così gli ho dato un sacco a pelo. I vigilanti a quel punto hanno chiamato i carabinieri. Sono stato identificato, ma continuerò a fare il mio lavoro”. L’uomo Precisa che a volte capitano anche intere famiglie con bambini che necessitano di cibo: il Covid ha aggravato questa situazione.

Il gruppo Ferrovie dello Stato – FS – ha risposto che l’azienda è impegnata in azioni per i senza fissa dimora con i 18 help center in Italia e l’Osservatorio Nazionale Solidarietà nelle Stazioni, ma sottolinea che ci sono delle regole da rispettare. Eppure le truppe di vigilantes, affiancate dall’esercito, vengono pagate proprio dal gruppo FS per allontanare i volontari e impedire loro di sostenere con cibo, acqua e coperte i più deboli. Questi senzatetto, da anni, vivono solo grazie all’assistenza delle associazioni di volontariato ma oggi che Termini è diventata una sorta di centro commerciale di lusso, la povertà sembra stonare e deve essere allontanata. Tutto questo nel silenzio del Comune di Roma, guidato dal Dem Roberto Gualtieri, e della Regione Lazio, anch’essa guidata da un altro esponente del PD: Nicola Zingaretti.