Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovissimi appuntamento dell’amata soap opera turca.

Anche oggi, 7 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Dove si sta cercando di capire dopo il test del DNA come la prenderà il bel imprenditore la notizia su chi è realmente suo padre.

Cerchiamo di capire come si svilupperanno i fatti e chi avrà il compito di questa rivelazione scioccante.

Love is in the air: Serkan sotto shock

Aydan vuole assolutamente dire al figlio tutto, ma sa quanto lui non sopporti assolutamente Kemal, e quindi è dubbiosa su cosa fare.

La donna, chiede l’aiuto di Eda per capire cosa fare e per farsi infondere coraggio nel comunicare cosa ha scoperto al bel imprenditore turco.

Eda, dopo che ha scoperto tutta la verità, non vuole assolutamente mentirgli anche perchè tra di loro è tornato l’amore come una volta.

Consiglia assolutamente di parlare in modo chiaro e preciso al figlio senza nessuna lettera o messaggio strano, per evitare qualsiasi malinteso.

La giovane è assolutamente convinta che in questo modo Serkan sia più sereno e tranquillo prendendo meglio la notizia.

Aydan quindi decide di parlare con il figlio e dopo un lunghissimo discorso arriva al punto della questione, ovvero che Kemal è il padre biologico dell’imprenditore.

Continua spiegando che lei provava un forte sentimento prima del matrimonio e che oggi è rinato nuovamente, dato che è il suo compagno.

Serkan ovviamente, come tutti immaginavano ha subito reagito in malo modo, e resta veramente senza parole.

Possiamo solamente immaginare che cosa gli passerà per la testa, ma dobbiamo attendere le prossime puntate per capire come si evolverà questa situazione davvero particolare, e siamo sicuri che l’aiuto di Eda sarà fondamentale per lui.

Al momento possiamo solamente darvi l‘appuntamento che è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5!