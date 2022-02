Mahmood, tutti i segreti della sua vita: ecco le curiosità sul cantautore e rapper che ha vinto di nuovo Sanremo insieme a Blanco.

Come da pronostico, Sanremo 2022 ha visto trionfare il duo Mahmood e Blanco, che con Brividi avevano già emozionato tutti quanti gli spettatori, in presenza come a casa.

Per il rapper milanese è il secondo trionfo alla kermesse musicale, dopo la vittoria nel 2019 con Soldi; questa volta, ad alzare il trofeo con lui il giovane Blanco e, ancora insieme, proveranno a vincere anche l’Eurovision Song Contest. Ma conoscete questi segreti della vita di Alessandro Mahmoud? Eccoli.

Mahmood, tutti i segreti della sua vita: eccoli

Nato a Milano nel ’92 da mamma sarda e papà egiziano, Mahmoud cresce con la mamma dopo il divorzio dei genitori; col padre non ha più rapporti, ma nonostante questo riesce ad andare avanti e a farsi una carriera.

Il suo nome d’arte proviene dalla fusione del suo cognome e dell’espressione inglese my mood, un chiaro riferimento all’intenzione di portare sé stesso e il suo stato d’animo all’interno delle proprie canzoni.

Il primo appuntamento importante per lui è stato X-Factor 6, anche se l’esperienza al talent è durata veramente pochissimo; dopo però, arriva a vincere Sanremo giovani nel 2018 e poi, solamente un anno dopo, vince la competizione dei big con Soldi.

Ormai figura di spicco nel mondo della musica, il cantante si è creato uno stile anche grazie all‘orecchino che porta sempre all’orecchio sinistro; un personaggio molto amato, nonostante sia molto riservato e dopo la prima vittoria di Sanremo abbia confessato in un’intervista di non essersi più riconosciuto.

Molto legato alla madre, coi primi soldi guadagnati da cantante ha deciso di farle un regalo, un profumo che desiderava tanto; quello che più amano fare insieme, come confessato al Corriere della Sera, è viaggiare.

“Fino a cinquantasette anni lei non aveva visto niente, tranne Orosei e Rozzano. Cinque anni fa l’ho portata a Londra, ci siamo fatti i selfie davanti a Buckingham Palace. Abbiamo selfie di noi davanti ai monumenti di tante città del mondo” le parole di Mahmood; che tempo fa ha anche protestato in piazza per la morte di George Floyd.