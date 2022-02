Gilles Rocca shock: Ecco la dichiarazione su San Remo

Vediamo meglio insieme che cosa ha detto direttamente il noto e bellissimo Gilles Rocca sul Festival di San Remo, lasciando senza parole.

Come sappiamo lui si è fatto conoscere al grande schermo, in modo importante, con la partecipazione al programma di Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle.

E da li in poi è stato un crescendo di programmi e di attenzioni su di lui, ma in queste ultimissime ore ha rilasciato una particolare dichiarazione per quanto riguarda il mitico e super seguito Festival di San Remo.

In tanti si sono chiesti come mai Gilles continui a lavorare al programma dopo il grande successo che ha avuto con questi programmi.

Gille Rocca: la dichiarazione su San Remo

E questo domande, ovviamente si sono fatte più insistenti quando nel corso della terza puntata si è visto mentre spostava alcuni strumenti.

Lo stesso Amadeus quando lo ha visto gli ha dichiarato le seguenti parole:

“Lui è bravissimo, è colui che coordina tutte le uscite. Ormai è famosissimo, ha fatto l’Isola, ha vinto Ballando con le Stelle ed è un ragazzo fantastico e per Sanremo è indispensabile”.

Successivamente, Gilles ha deciso di spiegare come mai continua a svolgere questo lavoro, facendo una confessione incredibile.

Ha iniziato dicendo che lavorare con Amadeus per lui è un grande onore, e con i vari maestri d’orchestra praticamente ci è cresciuto.

L’applauso che gli hanno dedicato, dopo le parole di Amadeus, lui lo condivide con il padre, e poi è una passione per lui lavorare con la musica ed è una collaborazione che va avanti da tantissimi anni.

Per lui è il riassunto di una vita intera di lavoro, e poi c’è l’affetto per le persone con il quale collabora da tempo.

Ha concluso il suo lungo discorso ringraziando il direttore della Rai, e tutti gli autori, ma soprattutto il grande Amadeus.

Quindi per Gilles Sanremo è come essere a casa, dato che il padre gestisce questa azienda che fa noleggio e assistenza tecnica per gli strumenti che vanno all’Ariston da oltre 20 anni.

La bellissima risposta sul motivo per il quale continua a fare questo lavoro, sicuramente duro ma tanto amato, ha lasciato moltissimi utenti senza parole.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gilles è sempre felicemente fidanzato con Miriam Galanti ormai da quasi 12 anni.

Recentemente si diceva che fossero in crisi ma molto probabilmente sono solamente rumors che vengono rilanciati dalla rete e nulla di più.

E voi avevate visto questo intervento dove Amadeus ringraziava Gilles per il suo lavoro durante il Festival? E cosa ne pensate della risposta che ha dato?