Alex Zanardi, la notizia che tutti attendevano: eccola, gli aggiornamenti sulle condizioni dell’atleta direttamente dall’ospedale.

Solo poco tempo fa, Alex Zanardi è tornato purtroppo a far preoccupare tutti quanti. L’atleta, ex-pilota automobilistico, ha continuato a praticare sport nonostante il terribile incidente che, anni fa, gli ha causato l’amputazione delle gambe.

Contraddistinto da una solarità unica e da un’energia sempre vigorosa, Zanardi nel giugno 2020 ha avuto un nuovo incidente; perdendo il controllo della sua handbike, è finito contro un camion finendo in ospedale. Da quel momento tutti i fan sono col fiato sospeso; arriva ora finalmente la notizia che tutti attendevano, con gli aggiornamenti direttamente dall’ospedale.

Alex Zanardi, la notizia che tutti attendevano: l’aggiornamento sulle sue condizioni

Stando a quanto emerge da un nuovo comunicato, l’atleta ha terminato il primo ciclo di cure presso il Centro Iperbarico di Ravenna; nello scorso mese di gennaio Zanardi si è sottoposto a particolari cure per riprendersi dal nuovo incidente avuto.

Fortunatamente, stando a quanto riporta il Corriere Romagna, le cure si stanno rivelando efficaci e le condizioni di salute dell’atleta migliorano a vista d’occhio; una notizia che tutti i fan attendevano con impazienza ormai da tempo.

“È più efficiente della normale fisioterapia, perché il paziente viene stimolato con una miscela di ossigeno ed elio mentre svolge gli esercizi” spiega il direttore sanitario del Centro Iperbarico di Ravenna, in merito alla cura a cui si è sottoposto Zanardi.

Con più fiducia che mai, l’atleta tornerà di nuovo presso il centro ravennate la prossima primavera, per iniziare un secondo ciclo di cure ,che si spera possa permettergli definitivamente di tornare in forma.

“Una persona con una carica immensa” lo definisce il direttore sanitario Pasquale Longobardi, che elogia la grande voglia di rimettersi in sesto dell’atleta; d’altronde, conosciamo ormai bene tutti quanti l’incredibile forza d’animo di Alex, un esempio per tutti.

A parlare è stata anche la moglie Daniela, che in un’intervista rilasciata al gruppo BMW ha rivelato come sia stato veramente un passo importantissimo il ritorno di Alex a casa. “Abbiamo dovuto aspettare molto a lungo e siamo molto contenti che sia stato possibile. Seguiranno speciali misure di riabilitazione in loco” le parole della donna.