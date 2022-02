Rompicapo: riesci a risolverlo? È impossibile!

Ecco un nuovo rompicapo impossibile da risolvere. Pensi di riuscire nell’impresa? Continua la lettura e sfida te stesso

Se vuoi cimentarti in una nuova sfida di logica prova ad affrontare e risolvere questo indovinello. In tantissimo non riescono a dare la risposta corretta, e c’è chi decide di tirarsi indietro. Tu pensi di essere in grado di risolverlo? Mettiti alla prova.

I test di abilità stanno avendo un grandissimo successo sul web. Migliaia di utenti, infatti, si lanciano sfide digitali e mettono alla prova le loro abilità. Se sfidare te stesso, trova una soluzione a questo rompicapo e sfida i tuoi amici. Ti servirà solo la tua abilità!

Riesci a risolvere il rompicapo? È impossibile riuscirci

Anche oggi vogliamo proporti un simpatico gioco utile ad occupare il tempo libero e ad allenare la mente. Si tratta di un rompicapo molto divertente, la cui soluzione è quasi impossibile da trovare. Se vuoi mettere alla prova le tue abilità logico-deduttive, cimentati in questo test impegnativo.

Quello che ti proponiamo oggi è un indovinello che ti metterà parecchio in difficoltà. Riesci a capire quale potrebbe essere la soluzione di questo indovinello? Ecco cosa recita il quesito: “Entri in una stanza con 69 persone. Un assassino entra uccidendone 60. Quante persone sono rimaste nella stanza?”.

Tralasciando il carattere “macabro” del rompicapo, siamo davanti ad un indovinello all’apparenza molto semplice (e ad un omicidio a quanto pare). Tuttavia, ti invitiamo a non agire con troppa foga e a non lanciarti subito nel dare una risposta.

Questi indovinelli, infatti, sono stati realizzati apposta per portare fuori strada chi prova a risolverli. Cerca, dunque, di raccogliere tutta la concentrazione possibile e immaginare a quale possa essere la corretta soluzione del rompicapo di intelligenza.

Se vuoi, possiamo provare a dare una mano e fornirti un suggerimento: prova a concentrarti su quante persone sono enunciate dal testo. Non farti distrarre dai numeri e cerca di rimanere concentrato, senza farti trascinare dalla fretta.

Arrivati a questo punto, non possiamo fare altro che fornirti la soluzione. Darti un altro indizio, infatti, significherebbe falsare del tutto il gioco. Dunque, la soluzione è 71. Sono queste le persone (incuso te e l’assassino) presenti nella stanza.