Una Vita anticipazioni, Marcos e Soledad sono vicinissimi: il rapporto tra il Bacigalupe e la sua domestica sempre più intenso.

Nuove trame sono pronte ad appassionare i tantissimi telespettatori della soap spagnola di Canale 5. Felipe, dopo la messa organizzata da Genoveva per Marcia, è sempre più deciso a vendicarsi dell’ex-moglie, anche se il commissario Mendez gli dà una brutta notizia; dovrà sospendere le indagini per l’omicidio di Velasco.

Mentre Casilda chiede all’avvocato di andare avanti e cercare di rifarsi una vita, nel quartiere si parla solamente del tradimento di Antonito con Natalia Quesada, nonché delle condizioni di salute della povera Lolita; nel caos generale però, Marcos e Soledad sono sempre più vicini.

Sin da quando Marcos era sposato con Felicia, Soledad ha sempre guardato al suo signore con grande interesse; al pubblico è ben noto il suo forte sentimento verso il Bacigalupe, che a quanto pare però ora potrebbe ricambiare, e non soltanto con della semplice stima.

L’uomo finirà a cedere al fascino della sua domestica, che nel quartiere non ha riscosso grandi simpatie ma è riuscita a guadagnarsi la fiducia del suo signore; i due saranno sempre più vicini e sempre più intimi, anche se la donna pare nascondere un segreto che potrebbe mettere nei guai Marcos.

Soledad prova un sentimento per il suo signore, ma si è avvicinata a lui per chiara indicazione di alcuni anarchici, che le hanno chiesto di spiarlo; i due finiranno per diventare una coppia, ma il segreto della domestica potrebbe mettere in serio pericolo Marcos. Una volta che la verità verrà fuori, Marcos continuerà il suo rapporto con Soledad? Le cose, di certo, non saranno facili.

Nel frattempo, Lolita continua a trovarsi in ospedale, con nuovi test da effettuare prima di poter avere una diagnosi sulle sue condizioni; Antonito è pentito e disperato per averla tradita con Natalia e si sente terribilmente in colpa per ciò che sta succedendo alla moglie.

Il Palacios, vicino al letto d’ospedale di Lolita, prega affinché la diagnosi non sia grave come tutti si aspettano: la famiglia è distrutta, così come pare essere distrutto il suo matrimonio.