Noemi: da perdere il fiato, e tutti lo hanno notato!

Noemi veramente da perdere il fiato, tutti lo hanno notato: la cantante romana incanta in ogni aspetto sul palco dell’Ariston.

La cantante romana è tornata di nuovo al centro della scena. Per la settima volta, Noemi si esibisce sul palco dell’Ariston, portando all’interno della kermesse il suo particolare timbro di voce capace di suscitare tantissime emozioni sul pubblico.

In gara col brano Ti amo non lo so dire, la cantante ha già entusiasmato tutti quanti, e a prescindere da come andrà a finire la competizione si appresta a vivere un nuovo momento di successo; inosservata non è passata nemmeno la sua eleganza e la sua bellezza, ecco come si è esibita.

Attivissima sui social, Noemi ha più volte pubblicato degli scatti, sia posando per alcune copertine sia dai suoi giorni di vacanza; dagli scatti è emersa chiaramente tutta la sua bellezza, nonché la sua sensualità.

Non quindi solo per la sua voce, ma anche per il suo fascino, Noemi riesce ad incantare i suoi fan; sul palco dell’Ariston, per la prima esibizione, si è presentata coi suoi caratteristici capelli rossi, abbinati ad un vestito veramente principesco.

La romana ha infatti indossato un meraviglioso abito color salmone, lunghissimo e trasparenze; pur non mostrando nulla e non risultando volgare, l’abito lascia intravedere la meravigliosa silhouette della cantante, sul palco anche con una profonda scollatura.

“Se è un sogno svegliatemi” scrive la cantante nella didascalia della foto postata su Instagram, che la ritrae bellissima e sorridente dopo aver percorso la classica scalinata del palco dell’Ariston.

Pioggia di like al post, così come tantissimi sono stati i commenti di complimenti; “Top”, con tanto di cuore, scrive Cristina D’Avena, mentre Giulia Salemi commenta con un “pazzesca” con tanto di emoticon della fiamma e cuore rosso.

Tutti pazzi per Noemi quindi, un concentrato di energia, talento, eleganza e bellezza; questo sarà sicuramente anche il suo Festival, a pochi mesi dal lancio del suo nuovo album che si preannuncia già essere un nuovo successo.