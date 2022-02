Morgan contro Sanremo, ecco cosa ha dichiarato il cantate: le parole shock a due anni dallo scandalo con Bugo sul palco.

Quando parla, il cantautore non è mai banale; dopo essere stato protagonista a Ballando con le stelle, Morgan è tornato al centro della scena intervenendo direttamente a gamba tesa sulla nuova edizione del Festival di Sanremo.

Commentando sia alcune performance sia l’organizzazione in generale del Festival di Sanremo, il cantautore ha espresso senza nessun freno (come suo solito) i suoi pensieri riguardanti questa nuova edizione, sparando completamente a zero; ecco le sue parole, veramente scioccanti.

Morgan contro Sanremo, ecco cosa ha dichiarato il cantate: da non credere, parole scioccanti

Con un post piuttosto polemico su Twitter, Morgan ha espresso senza remore il suo giudizio su questo Festival di Sanremo 2022, lanciando una frecciatina piuttosto diretta verso Amadeus e tutta l’organizzazione.

“Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria“ le parole piuttosto forti del cantautore.

Sempre istrionico, l’ultimo ricordo di Morgan a Sanremo è stato l’attacco diretto a Bugo, fatto in diretta tv modificando il testo della canzone con cui i due partecipavano insieme. A quanto pare, il cantante vorrebbe far tornare “la musica” al Festival, secondo lui povero di contenuti.

Morgan non ha gradito le esibizioni proposte quest’anno dal Festival di Sanremo; l’unico ad essersi salvato pare essere stato Achille Lauro, cantante che ha aperto la nuova edizione e che, come al solito, ha lanciato diverse provocazioni durante la sua esibizione.

Leggi anche –> Stefano Bettarini: ecco il motivo per il quale è sparito dalla tv

“Elegante Achille Lauro, il pezzo non assomiglia a Rolls Royce, questa canzone è veramente bella! Il brano di Noemi lo userei per Lampadino e Caramella” le sue parole su alcune performance.

Leggi anche –> Love is in the air anticipazioni: Melo confessa tutto, finalmente

Già lo scorso anno, Amadeus aveva commentato alcune parole di Morgan, specificando come dopo aver rifiutato i brani proposti dal cantautore (ritenuto comunque espertissimo di musica) abbia ricevuto degli insulti in privato.