Uomini e Donne, Tina Cipollari parla del flirt con Giucas Casella: cosa è successo davvero fra l’opinionista e l’attuale gieffino?

Con la sua simpatia e le sue doti da intrattenitore, Giucas Casella ha conquistato tutto il pubblico del Grande Fratello Vip, nonché il conduttore Alfonso Signorini e le due opinioniste.

Tutti pazzi per Giucas, che nonostante sia impegnato da tantissimo tempo dice continuamente di aver avuto diversi flirt; tra le varie donne, ci sarebbe stata anche Tina Cipollari. Ma è davvero successo qualcosa fra i due? A parlarne la stessa opinionista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Tina Cipollari parla del flirt con Giucas Casella: le sue parole

Giucas pare aver avuto un flirt con qualunque donna gli venga nominata, e chissà che in realtà non nasconda qualcosa dietro quell’aria scherzosa…in ogni caso, quanto al presunto flirt con Tina Cipollari, si è espressa la diretta interessata.

In una recente intervista alsettimanale Vero TV, la Cipollari ha parlato in maniera particolare di questo presunto flirt con Casella, usando la sua solita schiettezza ed ironia.

“Che devo dì? Non mi sento di smentire. Magari mi ha imbambolata ero in trance e non me ne sono accorta” le parole dell’opinionista di Uomini e Donne, che magari è davvero finita ‘sotto le grinfie’ del noto illusionista, anche se la risposta pare molto scherzosa.

Chi ha avuto sicuramente un rapporto con la Cipollari è invece Kikò Nalli, suo ex-marito: “Abbiamo mantenuto un buon rapporto, i figli non devono pagare le conseguenze dei nostri errori” spiega l’opinionista in merito al suo vecchio grande amore.

Da anni colonna portante del dating show di Maria De Filippi, la Cipollari ha esordito come corteggiatrice proprio agli albori del programma, quasi però per caso. “Quella che aveva scritto per fare la corteggiatrice era mia sorella, non io. Lei voleva andare a Uomini e Donne per Roberto, quello con l’anellone che si portava sempre in studio, pare valesse 80 milioni di lire” le sue parole.

Alla fine, a presentarsi è stata Tina e il suo lungo rapporto con Uomini e Donne, nel corso del tempo trasformatosi, non è ancora terminato.