Iva Zanicchi shock, la confessione sul marito spiazza tutti: ecco cosa ha detto la cantante prima del Festival di Sanremo.

Classe 1940, la Zanicchi (o l’Aquila di Ligonchio, come veniva soprannominata negli anni ’60 e ’70) ha una carriera che parla da sé; nonostante questo, come la prima volta, è pronta nuovamente a mettersi in gioco sul palco dell’Ariston.

Proprio a ridosso dell’inizio della kermesse musicale però, la cantante ha fatto una confessione shock sul compagno Fausto, capace di spiazzare veramente tutti quanti; le sue parole.

Iva Zanicchi shock, la confessione sul marito spiazza tutti: le sue parole

La cantante sanremese col record di vittorie torna sul palco dell’Ariston con un nuovo brano, Voglio amarti, ma a quanto pare la situazione nella sua famiglia non è delle migliori.

Intervistata da TvMia la Zanicchi, parlando appunto del suo brano, si è lasciata andare ad una confessione sul compagno Fausto che ha veramente spiazzato tutti quanti.

“Mi aspetto che il mio brano venga cantato e ballato da tutti. Anche dal mio compagno Fausto che è rimasto a casa e da tempo sta lottando contro un brutto male“ rivela la Zanicchi, che partecipa a questo Festival anche per dare sostegno al suo amore, purtroppo malato.

L’Aquila di Ligonchio vivrà questo pre-Festival con la consueta ansia, come se fosse la prima partecipazione; in realtà, più volte è salita sul palco dell’Ariston e più volte ha vinto la competizione.

L’esordio c’è stato nel ’65, ma la sua performance non la soddisfò pienamemente; diversa l’esperienza del ’67, quando vinse in coppia con Claudio Villa un’edizione sconvolta dalla tragica morte di Luigi Tenco.

Nel ’69, con la nuova vittoria, la svolta per la carriera: “Mi cambiò la vita. Cercavo la grande ribalta e un brano che potesse passare alla storia della musica. Quando mi proposero ‘Zingara’ ebbi i brividi. E vinsi” spiega la cantante, di nuovo prontissima a mettersi in gioco come la prima volta sul palco dell’Ariston. Oggi, soprattutto per il compagno Fausto.