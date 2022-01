Verissimo, ospiti shock per le puntate del 29 e 30 gennaio: nuovo appurtamento imperdibile con Silvia Toffanin.

Nuovo appuntamento imperdibile col programma di Silvia Toffanin per questo ultimo fine settimana di gennaio; la conduttrice ha in serbo parecchie sorprese per tutti gli spettatori, che da inizio anno la stanno ricambiando con tantissimo affetto e ascolti da record.

Dopo aver già ospitato grandi nomi nel corso dei vari week end, la Toffanin è pronta ad intervistare a Verissimo personaggi incredibili, nonché a fare un focus sulle storie di C’è posta per te; ecco gli ospiti shock per le puntate del 29 e 30 gennaio.

Verissimo, ospiti shock per le puntate del 29 e 30 gennaio: chi c’è in studio

Nomi incredibili quelli presenti in questo nuovo doppio appuntamento col programma di Canale 5; tra emozioni e divertimento, non mancheranno sicuramente lacrime e risate.

Per la puntata di oggi, sabato 29 gennaio, la Toffanin avrà in studio la meravigliosa showgirl e conduttrice Melissa Satta, il conduttore e comico Pino Insegno, l’attrice Amanda Sandrelli, Enzo Miccio e l’ex-tronista Valentina Dallari, che racconterà dei suoi problemi coi disturbi alimentari. E poi, ancora, spazio ad una delle storie di C’è posta per te, quella che vede protagonisti col loro amore ritrovato Antonio e Pompea.

Diversi “vipponi” non mancheranno nemmeno nell’appuntamento previsto per domani, domenica 30 gennaio, con un focus particolare sul Grande Fratello Vip e su Uomini e Donne, due storici programmi di Canale 5.

In studio ci saranno infatti Tina Cipollari e Gemma Galgani, le acerrime nemiche del dating show di Maria De Filippi, che ormai da tanti anni continuano a battibeccare; . a seguire, delle grandi interviste a Manuel Bortuzzo, Valerina Marini e Giacomo Urtis, ex-concorrenti da poco usciti (per diversi motivi) dalla casa di Cinecittà.

Infine, la Toffanin intervisterà due donne dello spettacolo come Barbara Bouchet e Sabrina Salerno, la cantante Ornella Vanoni e la coppia moglie-marito Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Un altro doppio appuntamento da vivere col fiato sospeso su Canale 5.