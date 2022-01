Uomini e Donne, alcune dame hanno look da copiare: ecco chi, lo stile delle protagoniste del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne appassiona il pubblico non soltanto per le dinamiche che va a creare, ma suscitano anche curiosità i vari outfit indossati dai protagonisti del dating show.

Nello specifico, per quest’edizione ci sono delle donne che sfoggiano dei look veramente da urlo, che potrebbero essere copiati da tantissime persone a casa per la loro bellezza; ecco le protagoniste in questione.

Uomini e Donne, il look da copiare di alcune dame: ecco chi si veste meglio

Tra dame del parterre e corteggiatrici dei tronisti, il dating show ospita tantissime donne meravigliose, di diverse generazioni e con una diversa personalità; a colpire anche i loro outfit, molti dei quali possono essere d’ispirazione per un evento mondano oppure per la vita di tutti i giorni.

Stando alla classifica stilata da Alice Grisa, le donne più eleganti del programma sembrano essere al momento due: Gemma Galgani e Federica Aversano, con un ruolo diverso e un’età completamente diversa, ma a quanto pare con grande senso dell’eleganza in comune.

Solitamente, la dama torinese preferisce outfit molto eleganti e chic, con grande predominanza per le tonalità sul verde; con una giacca oversize e décolleté color crema sembra stare d’incanto, nonostante venga spesso criticata (specie da Tina).

Quanto alla corteggiatrice di Matteo Ranieri, di una generazione completamente diversa rispetto alla Galgani, oltre che per la sua personalità e la sua bellezza colpisce per la sua eleganza.

Leggi anche –> Elodie: una bomba con l’abitino rosa che non contiene le curve

Solitamente la corteggiatrice sceglie un look classico ma che colpisce, puntando sul total black e mescolando sensualità ad eleganza e serietà; senza mai esagerare, è quasi sempre perfetta.

Leggi anche –> Massimiliano Morra si sposa ma pensa ancora a lei? I rumors

Anche Marika Geraci e Ida Platano sono finite sotto osservazione, ma nonostante la loro immensa bellezza pare che, in termini di stile, siano due gradini sotto rispetto alle altre due; gli abbinamenti scelti lasciano infatti spesso un po’ sorpresi e non del tutto convinti, nonostante le due in puntata non fanno molta fatica a farsi notare.