L’amica geniale 3, anticipazioni incredibili per la nuova serie: ecco cosa succede nella nuova stagione della serie.

Per la gioia di tutti i fan, L’amica geniale tornerà prestissimo con gli episodi della nuova stagione, pronti a regalare tantissime nuove emozioni a tutti gli spettatori di Rai 1.

Dopo la fine del Festival di Sanremo, l’amata fiction porterà in scena le trame della terza stagione, che si preannuncia più avvincente che mai; ecco cosa succede già nei primissimi episodi.

L’amica geniale 3: anticipazioni incredibili per la nuova serie

In vista del debutto dei nuovi episodi l’attrice di Lila, Gaia Girace, ha parlato a lungo in un’intervista a La Repubblica della relazione del suo personaggio con Lenù, svelando alcuni retroscena; a quanto pare, per la Girace non c’è un qualcosa che si può definire come amicizia.

“E’ un sentimento più complesso. C’è amore e odio. Elena si adagia un po’, si accontenta. Lila invece lotta per la sua indipendenza e per la giustizia. Gli opposti” le parole dell’attrice, che sottolinea anche i diversi atteggiamenti di una e dell’altra verso le proprie origini.

Lila avrà molto da dire nel corso dei nuovi episodi e, per lei, non mancheranno di certo le sfide né tanto meno la sofferenza: “L’abbiamo lasciata che lavora in fabbrica, si distrugge psicologicamente, deve sottostare alle molestie del padrone” spiega la Girace, spiegando come ogni sua azione sia dettata dalla paura di perdere il figlio.

In questa nuova stagione, Lila deciderà di andarsene mostrando, nonostante il suo carattere forte, tutta la sua sensibilità. Le protagoniste, per questi nuovi episodi, sono state truccate per avere la giusta età, ma in molti si chiedono se questo sarà possibile anche in futuro per la serie, quando la differenza d’età sarà molto più significativa.

“Non credo gireremo la quarta stagione, per l’età. Oddio non lo so, abbiamo detto così anche per la terza, poi eccoci” le parole della Giraci sulla questione, lasciando aperte tutte le possibilità; come si comporterà la produzione per adattare il quarto libro?