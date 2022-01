The Good Doctor shock: si ferma la messa in onda

Brutte notizie per i fan della serie The Good Doctor: la messa in onda delle puntate è stata inaspettatamente bloccata. Ecco perché.

Sono due i medical drama che ci facevano compagnia di consueto il venerdì sera, il 28 gennaio infatti andranno in onda i nuovi episodi di The Good Doctor 5 e The Resident 4. Tuttavia, questa sarà l’ultima occasione in cui vedremo le nostre serie preferite il fine settimana e il motivo risiede nell’imminente debutto del Festival di Sanremo. Nello specifico, dalla prima settimana di febbraio, le serie che vedono protagonisti Freddie Highmore e Matt Czuchry subiranno uno stop nella programmazione. La Rai non poteva rischiare che le due fiction americane facessero concorrenza ad Amadeus, anche perché è risaputo che entrambe godano di ottimi feedback da parte del pubblico a casa. Di conseguenza, i vertici della rete pubblica hanno optato per una modifica del palinsesto. Quando potremo vedere il continuo delle trame? Vediamo insieme i dettagli.

The Good Doctor e The Resident: stop alla messa in onda

Tale modifica non riguarderà soltanto la prima settimana di febbraio, la Rai ha cercato di incastrare i nuovi episodi dei prodotti che arrivano da oltreoceano. A proposito di questo, ci faranno presto compagnia anche i nuovi episodi di NCIS 19 e NCIS Hawai’i, le quali occuperanno proprio i venerdì sera dei due medical drama. A fronte di questo, subito dopo la conclusione del Festival di Sanremo, i vertici della rete pubblica hanno pensato di spostare la programmazione di The Good Doctor 5 e The Resident 4 al mercoledì sera.

Inoltre, riguardo la serie che vede protagonista Freddie Highmore, ci teniamo a ricordare che quest’ultima sta per concludersi, anche in America infatti la fiction è ferma al settimo episodio. Detto questo, per la precisione, i nuovi episodi dei due medical drama andranno in onda venerdì 28 gennaio, per poi tornare il 9 e il 23 febbraio.

Insomma, niente ‘addio’ alle nostre serie preferite. Per scoprire il proseguimento delle due trame appassionanti, dovremo semplicemente aspettare la fine del Festival di Sanremo. Dopodiché potremo finalmente assistere alle ultime puntate di The Good Doctor 5 e The Resident 4, che torneranno poi con i nuovissimi episodi solo a settembre 2022.