Doc 2 anticipazioni: si mette molto male, scoprono tutta la verità

Doc – Nelle tue mani 2, le anticipazioni per la fiction di Rai 1: nel nuovo appuntamento si scopre la verità.

Continuano ad andare avanti le trame della nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero che tanto sta appassionando il pubblico.

I primi appuntamenti hanno già realizzato un incredibile successo a livello di ascolti, ma questi nuovi episodi hanno ancora molto da dare al pubblico. Cosa succederà prossimamente? Ecco le anticipazioni, si scopre la verità.

Doc – Nelle tue mani 2, le anticipazioni: si scopre la verità.

Causa Sanremo, la prossima settimana la fiction salterà il suo consueto appuntamento settimanale, ma di certo una volta finito il Festival la programmazione riprenderà normalmente.

Nella quarta serata, in onda giovedì 10 febbraio, Andrea deciderà di sostenere il test per diventare di nuovo primario, ma qualcuno tenterà di ostacolarlo mentre Cecilia Tedeschi continua a mettergli i bastoni fra le ruote in reparto.

Nel frattempo, la psicologa Lucia Ferrari cerca di integrarsi nella squadra, mentre Andrea si concentrerò su una sua ex-specializzanda, Silvia, e anche Enrico verrà coinvolto. Giulia invece inizierà ad entrare in confidenza con Damiano.

La seconda parte della serata, con l’episodio Cane Blu, offrirà un omaggio a tutto il personale sanitario che durante la pandemia non ha lesinato le energie affinché più persone possibili potessero stare bene.

In questa puntata speciale si parlerà a tutto tondo della pandemia e, stando alle anticipazioni, anche della morte di Lorenzo; in questo modo, il pubblico scoprirà cosa nascondono sia Andrea sia la figlia Carolina.

Inoltre, verrà ripercorsa dall’inizio la relazione tra Elisa e Massimo, con un focus sulla crisi avuta da Gabriel; scena dopo scena, si arriverà a comprendere il significato dietro l’espressione ‘Cane Blu’, ripetuta dalla squadra ogni qualvolta deve fronteggiare un’emergenza.

Dopo la settimana di Sanremo, si prospetta quindi un appuntamento imperdibile col medical drama di Rai 1, che sta veramente conquistando tutti quanti col suo cast e le sue storie.