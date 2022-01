Don Matteo 13: anticipazione shock sulla piccola Ines

Vi ricordate della piccola Ines? Ecco quale sarà il suo destino secondo gli sceneggiatori di Don Matteo 13. Scopriamolo insieme.

Il debutto della tredicesima stagione di Don Matteo è sempre più vicino e i fan della storica serie fremono per sapere qualcosa in più. Stando alle dichiarazioni dei vari attori, le trame dei nuovi episodi saranno a dir poco sconvolgenti. Tra addii e conferme, non vediamo l’ora di scoprire cosa combineranno i nostri personaggi preferiti. A proposito di questo, oggi parleremo in particolare di una piccola protagonista, molto amata dai telespettatori. Stiamo parlando della piccola Ines. E’ stato Maurizio Lastrico, interprete di Marco Nardi, ad insinuare il dubbio nella mente dei suoi followers di Instagram. Scopriamo insieme quanto rivelato dall’attore.

Don Matteo: qual è il destino della piccola Ines?

Ines tornerà sicuramente in Don Matteo 13 e la conferma ci è arrivata dai social da Maurizio Lastrico. L’attore infatti ha pubblicato una foto dal set in compagnia della bimba e della talentuosa Mariachiara Giannetta. Reduce dal successo di Blanca, il Capitano Olivieri tornerà a farci sognare sul set della storica serie che vedeva protagonista l’iconico Terence Hill. Tornando alle dichiarazioni di Lastrico, l’attore ha confessato sui social che ci saranno dei risvolti inaspettati nel rapporto Nardi-Olivieri e che, tra questi risvolti, il più particolare è proprio relativo alla piccola Ines (interpretata da Aurora Manenti). Il Capitano Olivieri si cimenterà nel ruolo di mamma nella tredicesima stagione di Don Matteo?

“Vedrete che novità” – ha dichiarato l’interprete del PM Marco Nardi, aggiungendo poi che il debutto ufficiale della tredicesima stagione dovrebbe avvenire per i primi di marzo. Insomma, il conto alla rovescia è iniziato! Non vediamo l’ora di assistere alle nuove puntate realizzate dagli sceneggiatori, le quali – per la prima volta – vedranno come nuovo protagonista assoluto l’iconico Raoul Bova.