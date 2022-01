Achille Lauro shock: ecco cosa ha rivelato per Sanremo!

Achille Lauro è pronto per la nuova avventura di Sanremo 2022. Ma in una lunga intervista, il cantante ha rivelato di essere pronto a “cambiare lavoro”.

Achille Lauro è pronto per la sua nuova avventura che presto lo troverà protagonista: infatti, il cantante è pronto per salire sul palco dell’Ariston, con una nuova canzone Domenica.

Sanremo inizierà il primo febbraio 2022 e si concluderà il 5, quando si decreterà il vincitore della kermesse canora. Per il terzo anno consecutivo a condurre Sanremo sarà Amadeus.

Mentre l’anno scorso, Achille Lauro è stato un ospite fisso del programma per tutte e cinque le serate, quest’anno cercherà di vincere l’ambito premio.

E nei giorni scorsi, il cantante ha rilasciato una lunga intervista a “Il Mattino”, dove ha rivelato anche quale ruolo potrebbe rivestire nel prossimo Sanremo “Tornare a Sanremo per la quinta volta il prossimo anno? Amadeus, ma già Baglioni aveva dato in questa direzione, ha svecchiato molto il Festival. Se lui non c’è io sono pronto a fare il direttore artistico”.

Sanremo: Achille Lauro pronto a cambiare ruolo

Il cantante ha poi parlato della serata cover, nella quale duetterà con la grandissima artista Loredana Bertè. I due canteranno insieme sul palco dell’Ariston una delle canzoni più belle della Bertè Sei Bellissima.

“Ho visto per la prima volta dal vivo Loredana la notte di Capodanno e ne sono stato illuminato. È un’astronave, un’icona trasgressiva, e quella canzone è speciale”, ha rivelato Achille Lauro durante la sua lunga intervista.

Inoltre, recentemente ha anche detto cosa pensa della Bertè e di sua sorella, Mia Martini, ovvero “Lei e Mia hanno messo al centro della loro musica le emozioni, mi sento molto vicino a loro”.

Della canzone che porterà a Sanremo, Achille Lauro è convinto che dividerà il pubblico e, come crede il cantante, forse non è adatto a vincere la kermesse canora.

In una recente intervista, Lauro ha ammesso “Se volessi competere in quel panorama avrei portato una ballad, una 16 marzo, cercando di essere il meno divisivo possibile. Vorrei un programma a parte, cinque serate in cui ho i miei quattro minuti”.

