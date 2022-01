Dieta: 5 ricette veloci ma ottime, provare per credere

Se siete degli amanti di healthy food e simili, vi proponiamo cinque ricette perfette e gustose, estremamente benefiche per il vostro corpo.

Il genere healthy food si sta diffondendo sempre di più, soprattutto nella cultura occidentale. Quest’ultimo inoltre, è spesso associato ad una costante attività fisica, in modo da mantenere la salute e il benessere del nostro corpo. In questo articolo, vi consiglieremo cinque ricette facili e gustose, perfettamente in linea con questo regime alimentare. Ricordatevi sempre che, fin dall’alba dei tempi, si diceva “mens sana in corpore sano” (mente sana in un corpo sano), espressione coniata da Giovenale, il quale la inserì nelle sue Satire. La frase nacque quindi nel I secondo d.C. ed ha attraversato innumerevoli epoche storiche, rimanendo – nonostante tutto – sempre incredibilmente attuale. Proprio in suo onore, vi sveliamo cinque ricette approvate dai migliori nutrizionisti e personal trainer.

LEGGI ANCHE —> Dieta: Le ore migliori per mangiare e dimagrire

5 ricette perfette per la dieta sana

Prima di tutto, nella nostra lista di ricette, non può assolutamente mancare il minestrone, un vero e proprio concentrato di verdure e legumi di qualsiasi tipo. Esso infatti può essere preparato come più vi piace, mischiando gli ingredienti a vostra scelta. Qualsiasi ortaggio o verdura che sceglierete, si rivelerà in ogni caso sana e benefica per l’organismo. Potrete inoltre arricchire il tutto con dei crostini cotti al forno e concludere con un filo d’olio extravergine a crudo. Vi sentirete rigenerati.

LEGGI ANCHE —> Dieta: perdere peso stando seduti ecco come fare

Se poi avete voglia di concludere con un dolce, ma vi sentite in colpa all’idea di sgarrare dalla dieta, potrete prepararvi una buonissima torta all’acqua. Sul web esistono moltissime ricette che vi riveleranno come realizzarla, fatto sta che sarà in ogni caso assolutamente dietetica e priva di grassi, in quando non necessita né di latte, né uova, né tantomeno burro. Successivamente, potrete farcirla con delle marmellate senza zuccheri aggiunti e il gioco è fatto!

Un secondo piatto che potrà arricchire le vostre giornate e alimentarvi dopo un work-out è la frittata al forno. Questo metodo di cottura vi consentirà di non utilizzare i grassi che necessiterebbe la padella e vi permetterà di gustare le vostre uova nella loro essenza, senza aggiunte dannose per l’organismo. Ovviamente, anche in questo caso, potrete aggiungere alla frittata gli alimenti che più vi piacciono: pomodorini, erba cipollina, spinaci spezzettati ecc.

LEGGI ANCHE —> Dieta: come perdere velocemente i chili di troppo presi nelle vacanze

Per concludere, un altro dolcetto light è rappresentato dai biscotti integrali. Generalmente, questo genere di dolci prevede l’utilizzo del miele al posto dello zucchero. Questa scelta renderà il dolce sano, gustoso, ma anche nutritivo per il nostro corpo e – come se non bastasse – conquisterà anche i vostri bambini.

Infine, un’ultima ricetta sana e soprattutto nutriente risiede nella preparazione del merluzzo al forno (volendo anche gratinato). Questa specie di pesce contiene moltissime sostanze benefiche, omega 3 e proteine. Cotto al forno, manterrà i propri elementi e soprattutto con acquisirà il grasso dato dall’olio della padella. Detto questo: Buon Appetito!