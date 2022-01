Uomini e Donne, Gemma Galgani anticipazioni shock: la dama torinese ancora una volta protagonista al dating show.

Il 2022 pare essere iniziato col botto per Uomini e Donne, che tra volti noti e new entry continua come sempre ad intrattenere il pubblico. Al centro della scena, in queste ultime settimane, ancora Gemma Galgani, che dopo la delusione avuta da Leonardo ha deciso di chiudere con Stefano, venuto esclusivamente per lei ma che non le suscita un’attrazione fisica sufficiente per portare avanti la conoscenza.

A quanto pare, stando alle anticipazioni, la dama inizierà una nuova frequentazione, ma le cose si prospettano piene di ostacoli e soprattutto di liti e polemiche; cosa succede alla dama torinese.

Uomini e Donne, Gemma Galgani anticipazioni shock: cosa le succede

Succose anticipazioni per quello che riguarda le registrazioni avvenute solamente pochi giorni fa, tra venerdì 21 gennaio e sabato 22 gennaio; sia tronisti e corteggiatori che i due parterre, maschile e femminile, si sono ritrovati per registrare alla presenza dei due opinionisti e ovviamente di Maria De Filippi.

Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la prima protagonista delle puntate registrate è stata Gemma Galgani, che seduta a centro studio ha avuto per l’ennesima volta una forte discussione con la Cipollari, che come al solito pare non essersi risparmiata.

Gemma avrebbe poi iniziato una nuova frequentazione con un cavaliere di nome Massimiliano, che però parallelamente sta anche conoscendo Nadia Marsala, fino ad ora rimasta un po’ in disparte a livello sentimentale, ma che ha già fatto notare la sua eccentrica personalità.

La Galgani pare non aver preso bene questa doppia frequentazione per l’uomo, ma potrebbe essere l’occasione per rimettersi in gioco; quanto a Nadia, pare aver avuto una forte discussione con Elena Scielzo, di cui però non si sanno i dettagli.

Nuovo possibile amore anche per Ida Platano, dopo la chiusura più che definitiva con Diego; grande assente invece Biagio Di Maro, che negli ultimi giorni ha avuto una grande delusione e un duro scontro proprio con Elena.