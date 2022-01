Vediamo insieme che cosa sta registrando come nuovissimo programma la mitica Maria De Filippi, ecco tutte le notizie.

Lei p una grandissima professionista che non si ferma mai un momento, e tutti i programmi che conduce hanno sempre un successo strepitoso.

Maria De Filippi, però sembra non volersi accontentare e per questo motivo ha deciso di intraprendere una nuova avventura in televisione, ma di che cosa si tratta?

Si sta vociferando da qualche tempo che le puntate di Uomini e Donne hanno avuto un piccolo momento di ribasso rispetto al passato.

Maria De Filippi: ecco il nuovo show

E per questo motivo, forse che Maria sta sperimentando altri format, in questo caso il nuovo show si dovrebbe chiamare Ultima Fermata.

A dare la notizia di questo programma, che sembra essere avvolto dal mistero è stato il sito sempre bene informato DavideMaggio.it.

La puntata zero è stata registrata e Maria in questo momento sta decidendo che cosa fare, perchè è in post-produzione.

Ovvero se una volta visto come dovrebbe essere Maria darà il suo ok, il programma troverò posto nel palinsesto Mediaset.

Si vocifera, sempre tramite il sito super informato, che non dovrebbe andare in onda su Italia 1 come si era detto, ma su Canale 5 ed in prima serata.

Molto probabilmente nel programma non ci sarà alcun conduttore ma solamente una voce narrante che racconta i fatti, come ha dichiarato Lella Costa.

Adesso in tantissimi saranno sicuramente in attesa di sapere quando dovrebbe andare in onda questa puntata zero del nuovissimo programma di Maria De Filippi.

Sempre stando al portale dovrebbe essere per i primi del mese di maggio, ovviamente sempre che Queen Mary dia il suo ok.

Siamo quasi sicuri che a breve ci saranno nuove informazioni, anche interessanti per questo nuovissimo progetto.

E voi siete curiosi quanto noi di sapere di che cosa parla e come mai ci sarà solamente una voce narrante e nessun conduttore?