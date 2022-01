Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la nostra saop opera turca preferita del momento.

Anche oggi, 24 gennaio, abbiamo la possibilità di vedere un nuovo episodio di Love is in the air, e sembra che qualcosa di davvero particolare accadrà.

Cerchiamo di capire meglio infatti tutta la situazione che c’è tra Eda, Serkan e la piccola Kiraz.

Iniziamo con il dire che la dottoressa Hulya ha veramente un’occhio di riguarda per la crescita della piccolina che in un periodo così particolare della sua crescita ha ritrovato il padre, ovvero il bel imprenditore turco.

Kiraz in ospedale: cosa succede?

La donna, ovviamente conosce tutte le varie tecniche di pedagogia e per questo motivo decide di convocare tutte le persone che ruotano attorno alla vita della piccola.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi shock: ecco il nuovo programma!

Il motivo principale di questa riunione che chiede è perchè vuole che si capisca veramente l’importanza di non mentire mai, in modo particolare nella loro famiglia.

Decide quindi di fare una sorta di gioco con i presenti per fargli aprire il loro cuore ed essere assolutamente sinceri l’uno con l’altro.

Nel mentre, lo sguardo di Kiraz viene assolutamente rapito da un grandissimo cesto con delle merendine, e ne prende una senza che nessuno la veda, e soprattutto non sapendo che uno dei principali ingredienti è la fragola.

LEGGI ANCHE —> Test personalità: scopri chi sei in due semplici passaggi

La piccola inizia a mangiare la sua merendina ma capisce dopo pochissimo che qualcosa non va nel verso giusto, la piccola ha una allergia mortale alle fragole.

Eda e Serkan, vedendo che la piccola sta male, la portano di corsa in ospedale sperando che non sia veramente troppo tardi.

Per capire cosa succederà alla piccola non possiamo fare altro che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.