Sabrina Ghio, la notizia che lascia tutti sotto shock: ecco i recenti avvenimenti per l’influencer ed ex-tronista di Uomini e Donne.

E’ passato diverso tempo da quanto una giovane Sabrina Ghio sedeva sul trono di Uomini e Donne, celebre dating show di Maria De Filippi; dopo l’esperienza come ballerina nel 2004, ad Amici, Sabrina ha cercato l’amore al programma nel 2017, venendo però a sorpresa rifiutata dalla sua scelta, Nicolò.

A distanza di tempo però, la Ghio ha ritrovato l’amore ed ora è felicissima col suo compagno, tanto che ora arriva una notizia più che positiva che lascia tutti quanti sotto shock.

Sabrina Ghio, la bella notizia che lascia tutti sotto shock

Il 2022 dell’ex-tronista si è aperto sicuramente nel migliore dei modi, poiché la donna ha ricevuto una bellissima notizia: aspetta un bambino. Già mamma, la Ghio ha recentemente affrontato anche la diagnosi di un processo tumorale; nonostante questo, il suo compagno le è stato vicino e le ha fatto la proposta di matrimonio e ora, entrambi, vivranno una nuova gioia insieme.

L’annuncio arriva direttamente dall’influencer, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video che la riprende mentre si accarezza il ventre sulle note di Easy on Me di Adele; ad accompagnare il momento una dolce e lunga didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

Leggi anche –> Non mi lasciare: clamorosa svolta nell’indagine di Elena, da non credere

“Posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito” scrive la Ghio, in riferimento alla malattia.

Leggi anche –> Il cantante mascherato: c’è anche il pastore maremmano, eccolo

L’influencer poi continua “mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei giorni passati al buio e poi mi sono ricostruita piano piano, con speranza, fiducia e coraggio!”. Ancora nessun dettaglio sul sesso del nascituro, ma presto sicuramente ne sapremo di più.