Rompicapo: come si scrive? Non crederai alle tue parole!

Proviamo a fare insieme questo rompicapo grammaticale. Purtroppo oppure pultroppo? Sapete come scriverlo nel modo corretto?

Tra le lingue sviluppatasi in tutto il modo, quella italiana rappresenta sicuramente una delle più difficili. Innumerevoli espressioni, idiomi, dialetti, frasi intraducibili in altre lingue, inganni linguistici e grammaticali e chi più ne ha più ne metta. Esistono quelle parole che rappresentano un dubbio amletico anche per gli stessi italiani: obiettivo oppure obbiettivo? Famigliare oppure familiare? Soprattutto o sopratutto? Purtroppo oppure pultroppo? Insomma, tutti noi – almeno una volta nella vita – ci troviamo a dubitare della nostra conoscenza della lingua ed entriamo in crisi. Il rompicapo che stiamo per proporvi fugherà ogni dubbio riguardo la correttezza di questa parola in particolare: purtroppo o pultroppo? Come si scrive correttamente? Scopriamolo insieme.

Rompicapo – Ecco la soluzione

La forma corretta della parola è PURTROPPO, quest’ultimo è un avverbio sinonimo di malauguratamente e sfortunatamente, esprime così rammarico, dispiacere, rimpianto e amarezza. Inoltre, mentre alcune parole si possono scrivere in più modi (nel caso di obiettivo: si può scrivere sia come obiettivo che obbiettivo, sono corrette entrambe le forme), nel caso di purtroppo quest’ultima è l’unica e sola forma corretta della parola.

Insomma, se hai iniziato a leggere questo articolo con il dubbio amletico della forma corretta della parola, ora tutti i tuoi dubbi sono fugati. Tuttavia, nella lingua italiana – come abbiamo spiegato precedentemente – esistono una miriade di parole che possono mettere in crisi nel momento in cui le si scrive. In questo caso, vi basterà avere a portata di mano il dizionario, strumento sicuro e potente per la conoscenza della lingua italiana. In alternativa, anche un’enciclopedia potrà aiutarvi a risolvere problemi di questo tipo.