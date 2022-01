Ornella Muti, la fotografia che lascia tutti senza parole: tutta l’incredibile bellezza dell’attrice romana 66enne.

In questi ultimi tempi si è tornato prepotentemente a parlare di Ornella Muti, attrice romana classe ’55 tra le più belle e talentuose di sempre. Francesca Romana Rivelli è entrata nel cuore di tutti dagli anni ’70 e, ad oggi, pare non esserne ancora uscita.

Attivissima sui social, l’attrice sarà protagonista del nuovo Festival di Sanremo, quando in una delle serate affiancherà Amadeus alla conduzione; il 2022 si prospetta grandioso per lei, che non smette di mostrarsi veramente bellissima.

Ornella Muti, la fotografia che lascia tutti senza parole: la bellezza dell’attrice

La Rivelli ha iniziato a recitare appena adolescente, arrivando poi a consolidare una brillante carriera che l’ha vista lavorare con famosi registi come Dino Risi, Mario Monicelli e Woody Allen, nonché vincere tantissimi premi.

Arrivata a 66 anni, pare non voler proprio cedere all’età e non soltanto sfoggia una bellezza sorprendente, ma anche un corpo atletico e allenato che più volte ha mostrato in bikini o in foto con la figlia Naike Rivelli, che molto le assomiglia e a cui è legatissima.

Sul suo profilo Instagram, la Muti condivide anche foto direttamente dal suo passato; in un nuovo post infatti, ha mostrato a tutti i suoi follower (magari anche quelli della nuova generazione) un suo scatto da giovane, ammaliando tutti.

In posa per il fotografo, una giovane Ornella guarda dritto nell’obiettivo, sfoggiando un abito calato sulle spalle e dei lunghissimi capelli rossi; ancora dopo tanti anni sorprende la bellezza dell’attrice, forse più unica che rara e che riesce ad equilibrare dolcezza, sensualità ed eleganza in una sola persona.

Veramente tantissimi i mi piace al post della Muti, che viene costantemente seguita con affetto da quasi 300 mila follower; diversi anche i commenti sotto la foto, tutti pronti a sottolineare la bellezza veramente senza tempo dell’attrice.

L‘entusiasmo per la sua apparizione al prossimo Festival è alle stelle, con la speranza che questo sia solo l’inizio per una nuova carriera in tv per la Muti.