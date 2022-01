Giulia De Lellis, la foto shock che incanta i follower: l’ex di Uomini e Donne si mostra veramente meravigliosa sui social.

Conosciuta ormai come celebre influencer, dopo la partecipazione a Uomini e Donne di diversi anni fa, Giulia De Lellis è seguitissima dal pubblico, pienamente in rampa di lancio per quanto riguarda una carriera nel mondo dello spettacolo.

Per alzare la temperatura e festeggiare il suo compleanno, la De Lellis ha ora postato una foto veramente shock che incanta tutti quanti i suoi follower; Giulia si mostra così, senza veli.

Giulia De Lellis, la foto shock che incanta i follower: completamente senza veli

Come abbiamo appreso di recente, la De Lellis è risultata purtroppo positiva al COVID-19 e, dunque, al momento si trova in isolamento; la giovane, stando a quanto ha dichiarato, non ha attualmente sintomi, ma è comunque intristita della sua situazione e di passare il compleanno da sola.

Nonostante l’isolamento, la De Lellis pare però non aver perso la forza, il sorriso e la sua incredibile bellezza; per alzare l’atmosfera sui social, proprio in concomitanza col suo 26esimo compleanno, Giulia ha deciso di mostrarsi completamente senza veli.

Meravigliosa come non mai, coi lunghi capelli sciolti e un grande sorriso, Giulia si fa ritrarre nuda; a coprire il suo florido décollété solamente la sua mano, ma il dettaglio emerge e i fan rimangono tutti scioccati, letteralmente senza parole davanti a tanta bellezza.

“Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla” scrive la De Lellis in parte della didascalia, triste per la situazione momentanea ma felicissima per la vita che si è costruita.

Non le è mancato l’amore dei suoi cari e del suo fidanzato, Carlo Beretta, che anche a distanza le hanno dimostrato quanto amore provano per lei; amore provato anche dai fan, come dimostrano i mi piace e i commenti al post.