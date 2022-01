Spuntano delle foto compromettenti tra Antonito e Natalia. Il politico ora è incastrato, come reagirà la povera Lolita?

Arrivano anche oggi le anticipazioni di Una Vita, la soap opera spagnola che ha conquistato milioni di telespettatori italiani. L’episodio, che andrà in onda il 21 gennaio 2022, promette grandi colpi di scena e una pessima notizia per la povera Lolita.

Spuntano, infatti, delle foto compromettenti tra Antonito e Natalia. I due sembrano essere più vicini che mai e stavolta il politico pare essere senza vie di fuga. Come reagirà Lolita alla notizia del presunto tradimento del suo giovane marito?

le foto compromettenti tra Antonito e Natalia incastrano il politico

Arrivano le trame per la prossima puntata di Una Vita, in onda venerdì 21 gennaio 2022 su Canale 5. Secondo le anticipazioni ci saranno foto compromettenti tra Antonito e Natalia. Il politico sembra aver ceduto alle avances della bella Natalia. Come reagirà Lolita?

Natalia è palesemente interessata al giovane politico e non fa nulla per nasconderlo. Più di una volta, infatti, la donna ha cercato di sedurre Antonito, non curandosi della presenza di Lolita. Se dovesse cedere, il politico rischia di rovinare il suo matrimonio e anche la sua reputazione.

Dopo il tentativo durante la festa di Felicia e Marcos, Lolita ha avuto un malore per aver assistito alla scena delle avances della donna. Nonostante tutto, Natalia è tornata in corsa e sembra intenzionata ad ottenere ciò che vuole.

Solo dopo alcuni mesi, infatti, Natalia ha cercato di sedurre il Palacios, ben in vista agli occhi del suo quartiere. Inizialmente Antonito sembra troppo preoccupato per i suoi problemi politici ed è deciso ad allontanare Natalia. Anche perché, la vita con Lolita è tornata ad essere serena e il loro matrimonio salvo.

Purtroppo, però, a casa Palacios arriveranno delle foto compromettenti che rovineranno la pace tra i due coniugi. Proprio quando la serenità sembra essere giunta nella coppia, la notizia delle foto sconvolgerà nuovamente tutto il resto.

Lolita resterà sconvolta dalle immagini che ritraggono Natalia e Antonito in un attimo compromettente e molto ambiguo. I due sembrano infatti in intimità e Natalia sfiora le labbra di Antonito. Lolita è su tutte le furie e accuserà suo marito di tradimento.

Antonito non crede ai suoi occhi, sa bene di non essere andato oltre la confidenza con Natalia, ma teme che le foto possano rovinare la sua reputazione. La sua paura, infatti, è che si tratti di un piano per rovinare la sua carriera. Ma chi è il suo nemico?