Love is in the air anticipazioni: Piril ed il terribile sospetto

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo, o meglio cosa viene scoperto nella nostra soap opera turca per eccellenza.

Anche oggi, 21 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Dove la situazione tra Serkan ed Eda sembra essere sempre più complicata del previsto, ma andiamo a capire meglio insieme.

Iniziamo con il dire che la coppia principale di questa soap opera sta vivendo un momento particolare, perchè dopo che il bel imprenditore turco ha vinto la scommessa può stare altre due settimane a casa con Eda e la loro figlia.

Love is in the air: l’incredibile sospetto

Per quanto riguarda invece la coppia formata da Melo ha capito che Burak è ancora innamorato di Eda e che per lei non c’è nulla da fare.

Anche se si sono scambiati un bacio, ma lui aveva alzato un po’ troppo il gomito quella sera, proprio per dimenticare la bella paesaggista.

Ma per la coppia formata da Pirili ed Engin, sembra che ci siamo dei guai all’orizzonte per loro, perchè non riescono a trovare del tempo da trascorrere da soli.

Sono sempre con gli amici ed immischiati nei loro mille problemi sentimentali e non, e da quando c’è il piccolo Can, Piril pensa che Engin si stia allontanando perchè la tradisce.

Engin è sempre più lontano da lei e per questo motivo chiede aiuto ad Erdem perchè vuole capire se il tradimento esiste oppure no.

Erdem, ovviamente le consiglia di scoprire tutto e di levarsi quindi ogni dubbio dalla mente, non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.