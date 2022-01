Il paradiso delle signore: Veronica aggredisce Gloria

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo all’interno della nostra soap opera che si svolge nei grandi magazzini milanesi.

Anche oggi, 21 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuovissima puntata per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Ma andiamo a capire meglio che cosa sta succedendo tra le due donne di Ezio, ovvero Veronica e Gloria.

Iniziamo con il dire che la prima sarà assolutamente arrabbiatissima anche se sta ancora nascondendo tutto a Stefania e alla figlia Gloria.

Il paradiso delle signore: è scontro aperto

Ma quest’ultima ha capito che c’è qualcosa che non va, anche se non capisce il motivo, ma con Ezio inizierà un vero e proprio scontro.

Decide di affrontarlo e di costringerlo a confessare tutto, non vuole più nessuna bugia, l’uomo le giura di amare solo lei, e che Gloria è il passato, ma tra di loro qualcosa è cambiato.

La donna non riuscirà a contenersi nemmeno con Gloria, decide quindi di capire che intenzioni ha lei, sia con Ezio che con Stefania.

Lo scontro sarà davvero molto forte tra le due, e siamo certi che incrinerà il rapporto tra Veronica e Ezio.

Per quanto riguarda invece Irene, viene a sapere che il suo appartamento è in vendita, ma cosa succederà adesso?

Nel mentre, in laboratorio si continua a lavorare sulla nuova collezione che presto deve uscire, e Vittorio sta cercando di mandare via la tensione che ha accumulato avendo Dante vicino a lui.

Fortunatamente ha la bellissima Tina vicino a lui, perchè ha preso il posto di Gloria che si è dovuta assentare.

Riuscirà anche ad intonare una canzone ed i due sembreranno nuovamente molto vicino l’uno all’altro.

Non ci resta che attendere le prossime puntate da lunedì al venerdì alle 15.55 circa su rai1 per capire come si svilupperanno le varie situazioni.