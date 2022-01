U&D, Nicola Vivarelli shock sente ancora Gemma, una sua vecchia frequentazione: c’è ancora del tenero fra i due? La verità.

Qualche anno fa a Uomini e Donne ha fatto scalpore la frequentazione fra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, soprattutto per la grande differenza di età fra i due; uno ha ora quasi 28 anni, mentre l’altra quasi 72.

In molti hanno pensato che, con quarant’anni di differenza, Vivarelli fosse arrivato in studio solamente per cercare visibilità, ma lui ha sempre smentito e, stando a delle sue parole, sente ancora la Galgani al giorno d’oggi. Cosa succede tra i due?

U&D, Nicola Vivarelli shock sente ancora Gemma: la verità

Intervistato da RTL 102.5 News a Trends & Celebrities, Vivarelli ha avuto modo di parlare nuovamente del rapporto con Gemma Galgani, dichiarando come i due siano rimasti amici e che si sentono ancora oggi.

“Continuo a sentirla” confessa Sirius, rivelando anche come i due si siano scambiati gli auguri di Natale. “Se sono andato a corteggiarla è perchè a me piaceva dal punto di vista intellettuale. La mamma c’è l’ho, era un’attrazione diversa quella per Gemma. Spesso l’amore platonico viene definito privo di passione”. le sue parole in merito a ciò che tutti gli chiedono ormai da anni, ovvero perché si sia presentato in studio per lei.

Durante l’intervista, l’ex-corteggiatore ha continuato a proporsi per un reality come L’Isola dei Famosi, secondo lui il reality “più opportuno” per lui; l’ultima decisione spetta però alla produzione, con Vivarelli che non disdegnerebbe nemmeno un ritorno al dating show della De Filippi.

Quanto alla sua vita privata, Vivarelli lancia la bomba: “Mi sto frequentando con una persona che è stata ospite da voi, ci stiamo sentendo, sono ancora single e la cosa è in fase di costruzione. E’ bionda” sono state le sue parole.

Che si tratti proprio di Diletta Leotta, una delle donne più ambite e desiderate degli ultimi tempi? Chissà se Gemma, ancora impegnata a trovare l’amore, avrà qualcosa da dire a riguardo…