Francesco Totti: sapete quanto guadagna? Da perdere la testa

Non immaginerete mai quanto guadagna l’ex calciatore Francesco Totti, la cifra è da far girare la testa: scopriamolo insieme!

Lui è stato uno dei più grandi calciatori del calcio italiano, amatissimo da tanti tifosi. Stiamo parlando proprio di Francesco Totti. Nel 2017, arrivato ormai all’età di 41 anni, ha detto addio una volta per tutte al mondo del pallone spogliandosi per sempre della maglietta della sua amata Roma, la squadra di calcio nella quale ha giocato per ben 19 anni.

“Er Pupone”, così come è soprannominato dai suoi fan, dopo aver terminato la sua carriera da sportivo non ha però smesso di guadagnare, anzi. Le sue entrate stimate, insieme a quelle della moglie Ilary Blasi, segnano una cifra da record: vediamole insieme.

Come per tanti altri volti noti del mondo dello sport, soprattutto se giocatori di calcio, anche Francesco Totti si gode il ritiro dal campo di gioco immerso in un’incredibile popolarità. I tanti anni passati a giocare nella Roma hanno fatto affezionare al suo personaggio molte persone non solo nella capitale d’Italia ma in tutta la nazione. Non c’è da stupirsi quindi se l’ex calciatore è ancora molto richiesto anche per ospitate televisive o pubblicità.

Francesco Totti ed Ilary Blasi, a quanto ammonta il loro patrimonio

Per capire a quanto ammonta il capitale di Totti occorre prima capire quanto guadagna sua moglie, Ilary Blasi, e fare una stima così degli introiti totali della famiglia Totti, una tra le più ricche d’Italia.

Sappiamo infatti che negli scorsi mesi Ilary è stata impegnata nella conduzione di “Star in The Star“, un programma Mediaset andato in onda su Canale 5 tra settembre ed ottobre 2021. Inoltre, a breve prenderà il via la nuova edizione de “L’isola Dei Famosi“, il noto reality sempre da lei condotto in arrivo a marzo su Canale 5.

Il contratto che lega la Blasi a Mediaset le frutterebbe 900 mila euro: niente male, se si considera che la conduzione televisiva insieme alle tante campagne pubblicitarie a cui presta il volto porterebbero il suo budget annuale a superare di gran lunga il milione di euro.

Anche se i guadagni di Ilary sono alle stelle, e lo sono sempre stati anche in passato (basti pensare che per ogni anno di conduzione di “Le Iene” ha guadagnato 650 mila euro), non sono però paragonabili al patrimonio che ha accumulato il marito Totti.

Il patrimonio di Francesco, infatti, è arrivato ad una cifra esorbitante: dopo tanti anni di gioco nella Roma pare che “Er Pupone” abbia accumulato almeno 84 milioni di euro. Non solo, considerando anche le sue partecipazioni a campagne pubblicitarie la cifra accumulata dalla famiglia Totti potrebbe arrivare addirittura, se non superare, a 100 milioni di euro, Una cifra davvero non indifferente.