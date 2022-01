Una vita anticipazioni, Rosina e Susana sospettano di loro: le due donne non riescono a non pensarci, cosa succede.

Il salto temporale non soltanto ha portato Genoveva in carcere, ma ha anche proposto ai telespettatori di Una Vita due tragiche e misteriosi morti: quella di Felicia e quella di Bellita.

Se per la prima Marcos ancora non si dà pace e crede ci sia sotto qualcosa, la seconda suscita ancora più dubbi: Bellita è davvero morta? Nel frattempo però, ad Acaçias Rosina e Susana sospettato di loro due…le anticipazioni per la soap spagnola.

Una vita anticipazioni, Rosina e Susana sospettano di loro

Sin dal suo ritorno, José ha destato molti sospetti col suo comportamento; anche la sua domestica, Alodia, sembra essere molto strana da quando è tornata dall’Argentina.

A notarlo Casilda, ma anche e soprattutto Rosina e Susana: le due donne continuano a nutrire sospetti, specie anche dopo il comportamento dei due durante la veglia per Bellita.

José e Alodia paiono non essere poi così addolorati dalla morte della grande cantante, tanto che sono stati più volte colti in atteggiamenti spensierati e complici. Prima Rosina e poi Susana hanno notato questi dettagli, arrivando a pensare che i due possano avere una relazione: sarà davvero così?

I due nascondono qualcosa, anche se non si sa bene cosa; per mantenere il segreto, devono però accordarsi per cercare di dissipare tutti i sospetti nei loro confronti.

Leggi anche –> Ballando con le stelle: parole shock per Simone Di Pasquale

Stando alle anticipazioni, i due studieranno una versione coerente per cercare di convincere tutti quanti i vicini di Acaçias; quale sarà la verità dietro la misteriosa morte di Bellita?

Leggi anche –> Il complotto contro l’America: la situazione peggiora in modo incredibile

I due sono davvero amanti, oppure Bellita è ancora viva ma per qualche misterioso motivo è rimasta in Argentina? Di sicuro, il mistero continuerà ad essere centrale nelle prossime puntate, mentre Genoveva cerca in tutti i modi di salvarsi ed uscire dal carcere, anche chiedendo la grazia.