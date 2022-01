Test: trova il pappagallino in 5 secondi, è impossibile

Test: trova l’intruso tra i pappagallini. Metti alla prova le tue capacità visive e scopri se anche tu riesci a risolvere la sfida in 5 secondi!

Un test visivo molto difficile sta dilagando sul web ed ha messo a dura prova moltissimi utenti. Oggi vi proponiamo anche noi questa sfida. Provate a mettervi alla prova, come tanti alti, cercando di scoprire se siete in grado di risolverlo in poco tempo. Non abbiate timore di testare le vostre abilità mentali e visive. Vi servirà anche un pizzico di fortuna e un po’ di intuito.

LEGGI ANCHE —> Test: Cosa ti piace della savana? Ecco il tuo grande conflitto nella vita

Cercate di prestare particolare attenzione ai dettagli! Le illustrazioni, i disegni, le foto e le immagini relative a prove come questa sono realizzate apposta per confondervi le idee. Mettete da parte tutti quei pensieri che vi affliggono e sfruttate momenti come questo per prendere del temo per voi. Ricaricatevi e rilassatevi. Vi farà bene!

Test trova l’intruso tra i pappagallini

Divertitevi e non prestate troppa importanza al risultato che otterrete. Coinvolgete amici e parenti per rendere la sfida più entusiasmante. Sfide come questa sono l’ideale per mantenere in allenamento le capacità visive e mentali, quindi, non sottovalutatele perchè più ne farete, più avrete maggiori possibilità di vittoria!

LEGGI ANCHE —> Test: trova il gallo diverso, ci riesce solo il 2%

L’immagine dai toni vivaci mostra moltissimi pappagallini lilla, gialli, marroni e verdi. Voi dovrete trovare l’intruso che si nasconde tra loro. E’ stato stimato che solo il 5% delle persone che si sono sottoposte al test è riuscito a risolverlo. Pensate di essere tra loro?

Il tempo a disposizione è di 5 secondi, quindi, vi servirà un cronometro per tenere il tempo. Appena vi sentirete pronti fatelo partire. Ricordate di prestare attenzione ai dettagli e concentratevi per bene. Avete trovato l’intruso? Se non siete riusciti ad individuarlo, non preoccupatevi, avrete altre occasioni. La prova era particolarmente complessa.

Di seguito troverete la soluzione: