Il complotto contro l’America, la situazione peggiora in modo incredibile: le anticipazioni per la nuova serie di Rai 3.

Questo venerdì 14 gennaio abbiamo visto l’esordio de Il complotto contro l’America, miniserie tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico dello scrittore Philip Roth; come già visto, la serie è ambientata in un’America distopica in procinto di allearsi coi nazisti.

Episodio dopo episodio, la serie narrerà le vicende della famiglia ebrea dei Levin, mentre assistono all’ascesa al potere dell’aviatore Charles Lindbergh, che renderà gli USA un potere fascista. Cosa succede prossimamente?

Il complotto contro l’America, la situazione peggiora: le anticipazioni per le nuove puntate

Il 20 gennaio si rinnoverà l’appuntamento con la serie, in prima serata su Rai 3; stando alle anticipazioni, questo penultimo appuntamento (in attesa degli ultimi due episodi finali del 27 gennaio) vedrà i Levin affrontare direttamente la crescente ondata di attacchi antisemiti.

Il nuovo presidente sigla un accordo di non belligeranza con Adolf Hitler, con la situazione che precipiterà incredibilmente; Bess coltiva quindi il sogno di emigrare in Canada, trovando però il disaccordo del marito.

Nel frattempo, prosegue la relazione fra Evelyn e Bengelsdorf, con l’uomo che si occuperà di dirigere un programma governativo che ha come obiettivo quello di integrare maggiormente le famiglie ebree nella società americana. Sandy si dimostra molto interessato all’iniziativa, tanto che dopo le iniziali resistenze avrà il permesso di partire dalla famiglia.

Quando Sandy tornerà dal Kentucky però, suo padre e Bengelsdorf avranno un duro scontro; Evelyn presenzierà insieme al compagno, ad una cena di stato in onore del Ministro degli Esteri, portando con sé anche Sandy.

Nel corso degli eventi, Philip si mostrerà sempre più provato sia dalla morte della nonna sia dai crescenti disordini nel quartiere; il giovane, parecchio frustrato, finirà per toccare un punto di non ritorno, con le trame che prenderanno una svolta decisiva.

In questo secondo appuntamento la tensione salirà, per preparare poi gli spettatori al gran finale di una serie che presenta tantissimi spunti di riflessione.