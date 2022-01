Se sei in procinto di frequentare l’Università ma non sai quale facoltà scegliere, fatti aiutare dall’oroscopo: ad ogni segno la sua laurea

Finite le scuole superiori, inizia a palesarsi il problema di quale scelta fare per il futuro. Ognuno di noi ha delle prospettive, degli obiettivi e dei sogni. Ma c’è anche chi, invece, non ha per nulla idea di ciò che vorrebbe fare nella vita, e quindi questa scelta risulta essere particolarmente difficile.

Se intendi iniziare l’Università, ma non hai idea di ciò che vorresti da fare (e le hai provate già tutte), potresti affidarti all’Oroscopo. Per quanto si tratti solo di un gioco, potrebbe fornirti alcuni spunti di interesse sul possibile corso di laurea da scegliere.

Quale corso di laurea scegliere. Un aiuto dall’oroscopo

Ingegneria, medicina o una facoltà di scienze umanistiche come lettere o scienze della comunicazione? Se sei indeciso su quale facoltà frequentare e le hai già provate tutte, prova a divertirti con l’oroscopo.

Non sarà di certo l’aiuto definitivo, ma questo gioco potrebbe ampliare i tuoi interessi e farti scoprire corsi di laurea che prima non prendevi in considerazione. In questo gioco, infatti, associamo ad ogni segno zodiacale un ipotetico corso di laurea più adatto.

Ariete

Se sei del segno dell’Ariete sai di essere una persona che ama molto studiare. Sei una persona molto attiva e sempre in movimento. Ragion per cui potresti valutare la scelta dì frequentare un corso in Scienze motorie;

Toro

Sei una persona che non ama fare le cose per caso. Da vero toro, sei molto deciso a seguire determinati criteri. Potresti valutare la possibilità di frequentare un corso in Economia e commercio. Ti incuriosiscono le dinamiche che ci sono nel sistema economico e forse questa laurea può fare per te;

Gemelli

Ti piace parlare, sei curioso/a e vivace. Ti piace informarti e informare e sei una persona a cui piace portare a termine ciò che inizia. Probabilmente il corso che fa per te è quello in Scienze della Comunicazione;

Cancro

Tutti sanno che ti piace molto leggere. Adori i romanzi storici, soprattutto in contesti molto diversi da quelli in cui vivi. Da qui si comprende che il corso più adatto a te è quello in Storia e Filosofia. Potresti diventare un ottimo insegnante;

Leone

Sei molto attirato dalla politica. Soprattutto in questi ultimi anni di continue tribolazioni e confusioni di potere. Per cui, potresti valutare l’idea di frequentare il corso di laurea in Scienze Politiche. Sicuramente otterrai delle competenze che potranno permetterti di lavorare nel mondo della politica;

Vergine

Sei una persona che possiede il grande desiderio di essere d’aiuto per gli altri. Ti piace dare il tuo contributo in ogni occasione e non ti risparmi mai. Questo fa sì che tu possegga ottime basi per frequentare un corso nel mondo della Sanità. Valuta quindi di prendere una laurea in Medicina e Chirurgia o in Scienze Infermieristiche;

Bilancia

Il segno della Bilancia è frequentemente associato alla diplomazia e alla giustizia. Il corso più adatto a te potrebbe essere quindi quello in Giurisprudenza. Ti piace conoscere le leggi e questo potrebbe fare di te un ottimo avvocato, notaio o magistrato;

Scorpione

Possiedi un intuito notevole e il tuo sesto senso ti permette spesso di comprendere gli altri con poca fatica. Perché non provi a valutare il corso in “Psicologia”? Potrebbe aprirti nuovi e numerosi orizzonti e, chissà, darti un valido strumento per aiutare gli altri;

Sagittario

A volte sembri un po’ saccente, ma la verità è che ti piace conoscere e non ti poni alcun limite. Ti piace informarti su qualsiasi argomento e andare a fondo delle questioni. Sembrano essere delle ottime basi per valutare l’iscrizione ad un corso scientifico, come quello di “Chimica” o “Biologia”;

Capricorno

Il tuo punto di forza è quello di voler avere sempre tutto sotto controllo. Hai una mente razionale come pochi e prediligi la realtà alla fantasia. Questa tua tendenza ad essere pragmatico potrebbe essere una valida indicazione per frequentare un corso in Ingegneria;

Acquario

Spesso sembra che tu abbia degli orizzonti irraggiungibili o comunque altamente astratti. Non sempre gli altri riescono a capirti, ma forse il motivo è che sei abituato a pensare fuori dagli schemi e in maniera complessa. Valuta quindi il corso di laurea in Matematica o Fisica.

Pesci

Il tuo romanticismo ti contraddistingue dagli altri e questo potrebbe influire anche sulla scelta dei tuoi studi. Potresti quindi scegliere una facoltà come Storia o Arte, ma valuta anche la possibilità di virare per qualcosa di più tecnico, come Architettura.